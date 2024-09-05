Ирина Яровая выступила с предложением о поддержке системы СПО в рыбной отрасли

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на сессии ВЭФ предложила закрепить в новом национальном проекте «Кадры» развитие системы среднего профессионального образования для подготовки работников рыбной отрасли.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая на сессии Восточного экономического форума «Рыбная отрасль — драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока» высказалась по теме подготовки кадров для рыбного хозяйства.

Депутат предложила дополнить новый нацпроект «Кадры» положением о финансовой поддержке прибрежных регионов ДФО в сфере создания колледжей именно для рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что «Кадры» входят в число новых национальных проектов, которые должны быть разработаны и запущены в стране в рамках президентского поручения с 2025 г.

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