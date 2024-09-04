Глава Росрыболовства рассказал о драйверах для отрасли

Рыбная отрасль развивается опережающими темпами, при этом для большего эффекта важно, чтобы за ней успевали и сопутствующие сферы, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на профильной сессии Восточного экономического форума.

В этом году сессия, посвященная рыбной промышленности, на ВЭФ проходила под названием «Рыбная отрасль — драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока». Участники — представители госорганов и бизнеса — рассуждали о роли отрасли в жизни территорий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава Росрыболовства также поделился видением перспективных направлений развития рыбного хозяйства. Важно, чтобы смежные сферы тоже двигались вперед соответствующими темпами.

«Мне кажется, что рыбная отрасль как раз в два раза быстрее бежит в целом всей экономики. А вот, к сожалению, сопутствующие наши отрасли не поспевают и бегут гораздо медленнее», — обратил внимание Илья Шестаков.

Так, важно, чтобы потребностям отрасли отвечали возможности судостроения: верфи сейчас выполняют заказы на постройку промыслового флота в рамках программы квот под инвестиции, однако, к сожалению, не так быстро, как это предполагалось.

Необходимо, чтобы развивалась и сопутствующая инфраструктура. «Она в принципе догоняет рыбную отрасль, догоняет те запросы, которые есть, но здесь мы вынуждены сами уже регулировать этот процесс, то есть сейчас новые объекты — это и суда-рефрижераторы, это и портовая инфраструктура», — отметил руководитель ведомства (транспортный флот и логистические комплексы предусмотрены для строительства в рамках второго этапа программы квот под инвестиции — прим. ред.).

Совершенствование инфраструктуры важно для решения задачи по повышению доступности рыбной продукции, добавил Илья Шестаков.

Драйвером для развития отрасли остается аквакультура. Здесь, по мнению руководителя федерального агентства, «есть хороший задел». К 2030 г. объемы производства планируется нарастить до 600 тыс. тонн (сейчас официальная статистика — более 400 тыс. тонн).

Руководитель Росрыболовства отметил, что нужно смотреть и в сторону недоиспользованных объектов промысла. На Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге специальная сессия будет посвящена использованию водорослей, обратил внимание Илья Шестаков.

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