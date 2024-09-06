Крабовый лот пока не продан

Аукцион по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях на Дальнем Востоке признан несостоявшимся. На единственный лот вновь не поступило заявок.

Покупателям были предложены доли квот вылова крабов стригуна опилио и волосатого четырехугольного в Западно-Сахалинской подзоне, крабов синего и колючего в Восточно-Сахалинской подзоне, а также колючего краба в подзоне Приморье и равношипого краба в Южно-Курильской зоне. Размер каждой доли — 100%.

Начальная цена лота составила более 1,9 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Так как это квоты вылова в инвестиционных целях, покупатель также должен был принять на себя обязательства по постройке в России промыслового судна.

Ранее этот лот уже предлагался в июле и августе. Тогда заявок на участие в аукционе также не поступило.

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