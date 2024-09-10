На Дальнем Востоке ждут подъема еще 65 судов

В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» уже подняты и утилизированы 148 судов, рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он подчеркнул: до конца года необходимо завершить процесс еще по 65 объектам.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное федпроекту «Генеральная уборка». В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, представители Минтранса, руководители Росморречфлота, Росприроднадзора и главы дальневосточных регионов.

Вице-премьер напомнил, что проект реализуется с 2021 г. Приоритетно удаляются суда, которые препятствуют судоходству и рыболовству, загрязняют экосистему морей, создают проблемы для развития прибрежных территорий. Основными исполнителями выступают Росморречфлот и субъекты Дальнего Востока. Также в процесс вовлекаются собственники затонувших судов, если их возможно установить.

«Всего в рамках федерального проекта запланирован подъем 213 объектов в акваториях шести субъектов. На мероприятия суммарно предусмотрено 700 млн рублей. На данный момент уже подняты и утилизированы 148 судов. Соответственно, до конца года необходимо завершить процесс еще по 65», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, участники совещания обсудили статус выполняемых работ, сроки их завершения и меры, принимаемые по объектам в зоне риска. Вице-премьер отметил: несмотря на прогнозируемые неблагоприятные погодные условия, 100% работ должно быть завершено в срок — федпроект завершается в этом году.

В этой связи Дмитрий Патрушев поручил регионам ускорить подъем и утилизацию судов, а также подготовку необходимой документации. «Регионы прошу еженедельно сообщать в Минтранс России о статусе работ. Министерство в свою очередь должно оперативно докладывать о малейших отклонениях в правительство», — добавил зампред.

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