Новости
Министр природных ресурсов и экологии Александр КОЗЛОВ, вице-премьер Дмитрий ПАТРУШЕВ и первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий СИДОРЕНКО. Фото пресс-службы кабмина

На Дальнем Востоке ждут подъема еще 65 судов

В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» уже подняты и утилизированы 148 судов, рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он подчеркнул: до конца года необходимо завершить процесс еще по 65 объектам.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное федпроекту «Генеральная уборка». В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, представители Минтранса, руководители Росморречфлота, Росприроднадзора и главы дальневосточных регионов.

Вице-премьер напомнил, что проект реализуется с 2021 г. Приоритетно удаляются суда, которые препятствуют судоходству и рыболовству, загрязняют экосистему морей, создают проблемы для развития прибрежных территорий. Основными исполнителями выступают Росморречфлот и субъекты Дальнего Востока. Также в процесс вовлекаются собственники затонувших судов, если их возможно установить.

«Всего в рамках федерального проекта запланирован подъем 213 объектов в акваториях шести субъектов. На мероприятия суммарно предусмотрено 700 млн рублей. На данный момент уже подняты и утилизированы 148 судов. Соответственно, до конца года необходимо завершить процесс еще по 65», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, участники совещания обсудили статус выполняемых работ, сроки их завершения и меры, принимаемые по объектам в зоне риска. Вице-премьер отметил: несмотря на прогнозируемые неблагоприятные погодные условия, 100% работ должно быть завершено в срок — федпроект завершается в этом году.

В этой связи Дмитрий Патрушев поручил регионам ускорить подъем и утилизацию судов, а также подготовку необходимой документации. «Регионы прошу еженедельно сообщать в Минтранс России о статусе работ. Министерство в свою очередь должно оперативно докладывать о малейших отклонениях в правительство», — добавил зампред.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Индустриальные решения» Илья ЯКУШЕВ

Генеральный директор компании «Индустриальные решения»

Илья ЯКУШЕВ

Импортозамещение в инжиниринге — это огромный пласт работы

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Денис КОЦЮК

Большая амурская экспедиция даст толчок для расширения наших работ

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Рыболовные участки — важная для экономики нашего региона тема

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

С переоформлением участков для промысла связан ряд вопросов

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

«Рыбный авиамост» для российской продукции

3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

Новый флот для новой России

Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

События

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.