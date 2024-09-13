Возможности Владморрыбпорта представят на выставке в Питере

Владивостокский морской рыбный порт примет участие в международной Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia, которая состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября.

«Профессиональная команда сотрудников Владморрыбпорта подробно расскажет о перспективах сотрудничества, новых направлениях в сфере перевалки рыбопродукции и логистики рефрижераторных грузов», — сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий традиционно пройдут в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Стенд Владивостокского морского рыбного порта под номером Х1 будет находиться в павильоне G.

Владморрыбпорт — один из крупнейших универсальных портов Дальнего Востока с круглогодичной навигацией. Компания предоставляет услуги по перевалке, хранению и мультимодальной перевозке рыбы, морепродуктов и других видов грузов, оперирует сетью специализированных морских терминалов и сухих логистических комплексов. Производственная мощность предприятия — 7,5 млн тонн, в том числе 508 тыс. TEU и 620 тыс. тонн рыбопродукции в год.

ОАО «Владморрыбпорт»

690012, Россия, г. Владивосток, ул. Берёзовая, дом 25

Тел.: +7 (423) 227-72-10

info@fishport.ru

fishport.ru

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Реклама