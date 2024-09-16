Рыбной муке и жиру с Курил рассчитывают расширить рынок в аквакультуре

Производители из Сахалинской области на выставке в Санкт-Петербурге в этом году представят свои предложения в том числе для отечественного кормопроизводства. Южно-Курильский рыбокомбинат собирается сделать особый акцент на рыбной муке и жире — завод по их выпуску на Кунашире был открыт два года назад.

Компании продолжают рассказывать Fishnews о том, с чем отправятся на Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Напомним, что выставочные мероприятия стартуют в Северной столице с 17 сентября.

Южно-Курильский рыбокомбинат откроет работой в Санкт-Петербурге выставочный сезон 2024 г., отметила руководитель коммерческого отдела компании Лилия Васильева. Действующее на Кунашире предприятие ежегодно участвует со своим стендом на рыбохозяйственной выставке в Питере.

В этом году ЮКРК традиционно расскажет посетителям о планах на промысел, новых продуктах и планах по производству. В 2022 г. компания запустила завод по выпуску рыбной муки и рыбьего жира. Основной акцент будет сделан на линейку продуктов, выпускаемых именно этим подразделением, сообщила Лилия Васильева. В выставке участвуют в том числе производители кормов для аквакультуры — компания рассчитывает, что ее продукция будет интересна и этим предприятиям.

«Обратили внимание на очень интересную деловую программу форума. С трудом формировала свое расписание, поскольку есть большое желание посетить ряд сессий, круглых столов, но при этом не обделить вниманием всех желающих обсудить планы взаимодействия», — добавила руководитель коммерческого отдела.

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