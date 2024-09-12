Рыбная отрасль готовится к большому смотру в Санкт-Петербурге

Меньше чем через неделю в Санкт-Петербурге стартуют Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Оператор отраслевых мероприятий рассказал Fishnews, на чем будет сделан акцент в нынешнем году.

Профильные форум и выставка в Санкт-Петербурге — это возможность показать, чего добилась российская рыбная отрасль: на промысле, в производстве продукции, внедрении новых технологий. Традиционно результаты работы рыбной промышленности за год руководство Минсельхоза и Росрыболовства озвучивает во время пленарной сессии форума.

При этом мероприятия в Северной столице остаются площадкой, призванной решать задачи отраслевого бизнеса. «Наша задача — не просто организовывать стенды, но плотно заниматься поиском рынков сбыта для рыбопромышленных предприятий», — отметил генеральный директор оператора выставки Expo Solutions Group Иван Фетисов. На этой нацелены и исследования рынков, и рекламные кампании, и коммуникации по новым возможностям сбыта.

«Так, много сил и средств направляется на привлечение на выставку представителей ритейла, чтобы они могли напрямую обсудить сотрудничество с поставщиками», — рассказал Иван Фетисов.

Руководитель ESG также подчеркнул плотную работу с представительствами зарубежных стран в России. Здесь российские предприятия ищут возможности для расширения присутствия со своей продукцией, например, в африканских странах. «Нам нужно завоевывать те рынки, на которые мы раньше в меньшей степени обращали внимание», — считает Иван Фетисов.

В этом году на выставке ожидаются участники из Индии, Саудовской Аравии, Индонезии, Китая, Вьетнама, Венесуэлы.

Специалисты рыбопромышленных компаний обращаются к возможностям выставки не только для поиска рынков сбыта для своей продукции. «Наши рыбаки постоянно и в поисках оборудования для строительства и модернизации флота, береговых производств», — обратил внимание гендиректор отраслевого выставочного оператора. Именно поэтому в нынешнем году решено было организовать специализированную экспозицию судостроения, судоремонта, оборудования и портовой инфраструктуры Ship Tech Global.

На выставке представлены самые разные направления рыбохозяйственного комплекса и смежных отраслей. При этом примечательно, что среди лидирующих направлений по интересу посетителей раздел аквакультуры.

Большое количество участников представляют логистическую отрасль — порты, услуги по хранению и транспортировке. В рамках деловой программы предполагается обсудить, например, специфику доставки рыбы и морепродуктов авиатранспортом, отметил Иван Фетисов.

При организации мероприятий в Санкт-Петербурге максимально важно учитывать запрос и потребности предприятий. Для решения этой задачи «Экспосолюшенс групп» заключила соглашение с Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить в Санкт-Петербурге в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

Медиахолдинг «Фишньюс» — информационный партнер Expo Solutions Group.

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