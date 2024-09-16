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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Илья Шестаков: Форум и выставка в Санкт-Петербурге укрепляют межотраслевое взаимодействие

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий призваны помогать рыбной отрасли в поиске эффективных технологий и новых возможностей сбыта продукции. Цель мероприятий в Санкт-Петербурге — содействовать развитию отрасли, отмечает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Предстоящая неделя будет насыщенной для специалистов рыбной промышленности и отраслей, которые обеспечивают ее своими товарами и услугами. 17 сентября в Санкт-Петербурге начнут работу VII Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Трехдневные мероприятия в Санкт-Петербурге демонстрируют современный этап развития российской рыбной отрасли. Предприятия приезжают на выставку со своими передовыми продуктами, представляют свои инвестиционные проекты — как уже реализованные, так и запланированные на перспективу. Здесь можно наглядно увидеть, чем гордится сегодня рыбохозяйственный комплекс страны — современный флот, оснащенные по последнему слову техники береговые производства, востребованная в России и за рубежом рыбная продукция, заявил Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В Санкт-Петербурге представлены все направления отрасли: промысел, переработка, дистрибьюция. «Большой раздел посвящен аквакультуре — у этого сектора большой потенциал для развития», — обратил внимание глава ведомства.

Для отрасли очень важна площадка для коммуникаций, обмена опытом и поиска новых возможностей. Все это и обеспечивают форум и выставка в Северной столице, отметил Илья Шестаков.

Широкое представительство ожидается на форуме и выставке от зарубежных стран. Международный диалог также призван содействовать развитию российской рыбной индустрии.

«Предстоящие три дня будут для участников выставки и форума активными и интересными. Традиционно желаем коллегам плодотворной работы, новых контрактов и надежных партнеров!» — подчеркнул глава Росрыболовства.

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