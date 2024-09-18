Новости
Директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Павел Ковальчук: Наши козыри — широкая география и клиентоориентированность

Доставка рыбы с Дальнего Востока остается наиболее востребованным маршрутом внутри страны, отмечает гендиректор «Полярной звезды» Павел Ковальчук. За пределами России компания фокусируется на развитии рефперевозок в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

В поисках новых рынков сбыта российские рыбаки ставят все более сложные задачи перед транспортным сектором. Готовность разрабатывать новые маршруты, внедрять дополнительные сервисы и предлагать клиентам новые логистические решения, которые сокращают время и затраты на доставку рыбы и морепродуктов, позволяют компании «Полярная звезда» удерживать ведущие позиции в сфере мультимодальных перевозок.

«Мы позиционируем себя как международного мультимодального перевозчика термочувствительных грузов в рефконтейнерах с собственным парком и развитой агентской сетью по всему миру», — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» гендиректор компании Павел Ковальчук. — Сейчас рыба занимает порядка 30% наших перевозок. Как показывает практика, эта доля более-менее стабильна, но поскольку общий объем у нас увеличивается, то в натуральном выражении перевозки рыбы тоже растут. По отношению к 2023 году за первое полугодие мы выросли на 36% — при росте рынка в целом на 11%».

Стратегия компании базируется на понимании направлений, где можно предоставить клиентам хороший сервис, и фокусировке на них. Помимо внутрироссийских перевозок в приоритетах у «Полярной звезды» два региона. «Это Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, где мы хотим кратно вырасти от тех объемов, которые есть сейчас, — и ситуация на рынке это позволяет», — отметил собеседник журнала.

Внутри страны главным направлением отправки рыбы остается дальневосточное, где она занимает до 90% грузооборота компании. «Сейчас мы каждый месяц отправляем с Дальнего Востока более 400 контейнеров, — сообщил Павел Ковальчук. — Нам удалось обеспечить стабильность отправлений: на Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск поезда уходят каждую неделю. Также мы часто везем рыбу на Урал, да и в принципе готовы ехать в любую точку, которую выберут наши клиенты и где есть терминальные мощности».

Среди экспортных маршрутов наиболее востребованными в этом году стали поставки краба из Архангельска и Мурманска. По словам, руководителя «Полярной звезды, растет интерес к поставкам рыбы в Африку, стабильно высоким остается спрос и на отгрузку рыбной продукции из Владивостока в страны Юго-Восточной Азии.

«Мы разрабатываем и реализуем логистические решения, исходя из потребностей наших клиентов, оптимизируем и автоматизируем процессы, чтобы сэкономить время и затраты грузоотправителей. И благодаря этому, несмотря на появление новых игроков, нам удается расти», — подчеркнул Павел Ковальчук.

ООО «Полярная звезда»
Санкт-Петербург, Владивосток, Москва, Новосибирск
тел.: +7 921 355 05 00
polar-star.ru

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Реклама

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокдальний востоккрабмосквамурманскновосибирск
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Директор компании «Полярная звезда»

Павел Ковальчук

Наши козыри — широкая география и клиентоориентированность

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга Булкова

Малый и средний бизнес — важная часть отрасли

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна Яшина

Отраслевые СМИ — это точное попадание в целевую аудиторию

Генеральный директор компании «Индустриальные решения» Илья ЯКУШЕВ

Генеральный директор компании «Индустриальные решения»

Илья ЯКУШЕВ

Импортозамещение в инжиниринге — это огромный пласт работы

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

«Рыбный авиамост» для российской продукции

3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

Новый флот для новой России

Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

События

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.