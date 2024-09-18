Павел Ковальчук: Наши козыри — широкая география и клиентоориентированность

Доставка рыбы с Дальнего Востока остается наиболее востребованным маршрутом внутри страны, отмечает гендиректор «Полярной звезды» Павел Ковальчук. За пределами России компания фокусируется на развитии рефперевозок в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

В поисках новых рынков сбыта российские рыбаки ставят все более сложные задачи перед транспортным сектором. Готовность разрабатывать новые маршруты, внедрять дополнительные сервисы и предлагать клиентам новые логистические решения, которые сокращают время и затраты на доставку рыбы и морепродуктов, позволяют компании «Полярная звезда» удерживать ведущие позиции в сфере мультимодальных перевозок.

«Мы позиционируем себя как международного мультимодального перевозчика термочувствительных грузов в рефконтейнерах с собственным парком и развитой агентской сетью по всему миру», — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» гендиректор компании Павел Ковальчук. — Сейчас рыба занимает порядка 30% наших перевозок. Как показывает практика, эта доля более-менее стабильна, но поскольку общий объем у нас увеличивается, то в натуральном выражении перевозки рыбы тоже растут. По отношению к 2023 году за первое полугодие мы выросли на 36% — при росте рынка в целом на 11%».

Стратегия компании базируется на понимании направлений, где можно предоставить клиентам хороший сервис, и фокусировке на них. Помимо внутрироссийских перевозок в приоритетах у «Полярной звезды» два региона. «Это Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, где мы хотим кратно вырасти от тех объемов, которые есть сейчас, — и ситуация на рынке это позволяет», — отметил собеседник журнала.

Внутри страны главным направлением отправки рыбы остается дальневосточное, где она занимает до 90% грузооборота компании. «Сейчас мы каждый месяц отправляем с Дальнего Востока более 400 контейнеров, — сообщил Павел Ковальчук. — Нам удалось обеспечить стабильность отправлений: на Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск поезда уходят каждую неделю. Также мы часто везем рыбу на Урал, да и в принципе готовы ехать в любую точку, которую выберут наши клиенты и где есть терминальные мощности».

Среди экспортных маршрутов наиболее востребованными в этом году стали поставки краба из Архангельска и Мурманска. По словам, руководителя «Полярной звезды, растет интерес к поставкам рыбы в Африку, стабильно высоким остается спрос и на отгрузку рыбной продукции из Владивостока в страны Юго-Восточной Азии.

«Мы разрабатываем и реализуем логистические решения, исходя из потребностей наших клиентов, оптимизируем и автоматизируем процессы, чтобы сэкономить время и затраты грузоотправителей. И благодаря этому, несмотря на появление новых игроков, нам удается расти», — подчеркнул Павел Ковальчук.

ООО «Полярная звезда»

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