Для промысла по «международке» готовят еще один документ

Росрыболовство разработало проект перечня видов водных биоресурсов, по которым из объема добычи, назначенного в соответствии с международными договорами, определяется общий допустимый улов для установления квоты РФ.

В мае был принят федеральный закон, согласно которому при отсутствии решений межгосударственных органов по международным договорам в отношении видов водных биоресурсов и объемов их добычи в исключительной экономзоне РФ на конкретный год виды и объемы определяются в порядке, установленном правительством России.

Затем правительство внесло дополнение в Положение о Федеральном агентстве по рыболовству. Теперь ведомство утверждает перечень видов водных биоресурсов, применительно к видам которых из объема, установленного в соответствии с международными договорами РФ, определяется общий допустимый улов в целях установления квоты, предоставляемой Российской Федерации.

Проект такого перечня размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Общественное обсуждение документа продлится до 2 октября.

В список вошли путассу, треска, пикша, мойва, палтусы, морской и пресноводный окуни, сельдь, скумбрия, сардина, сардинелла, сардина-иваси, ставрида, анчоус, лемонема, лещ, судак, сиг, ряпушка, щука и плотва. Это промысловые виды в районах действия отраслевых соглашений России с Норвегией, Данией, Фарерами, Гренландией, Марокко, Японией, Польшей, Литвой, Эстонией. А также в районах регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (Комиссия ЮТО).

Планируется, что утверждающий перечень приказ Росрыболовства вступит в силу с 1 декабря 2024 г.

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