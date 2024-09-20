Дмитрию Патрушеву рассказали о развитии рыбацкой спутниковой связи

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге ознакомился с новейшими разработками в области спутниковой связи для промыслового флота.

Опытные образцы абонентских устройств изготовили на базе спутникового модема «Гонец». На стенде Центра системы мониторинга рыболовства и связи посетителям выставки и форума продемонстрировали судовую станцию для маломерного флота, комплект спутниковых раций и мобильные устройства, созданные в рамках проектов «Гонец-Автономный» и «Гонец-Дипломат».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе компании «Спутниковая система «Гонец», в состав судовой станции для маломерных судов входят спутниковый модем, аккумуляторная батарея, блоки питания и управления, спутниковая антенна. В компании обратили внимание: компактность устройства (единый корпус и отсутствие антенного кабеля) позволяет использовать станцию на флоте с малым водоизмещением.

Решения «Гонец-Автономный», «Гонец-Дипломат» и спутниковые рации входят в линейку устройств для персональных спутниковых коммуникаций. «Они вызвали особый интерес у участников и посетителей выставки как комплекты для персональной спутниковой связи руководителя», — отметили в пресс-службе.

На стенде ЦСМС побывал и заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев, осмотревший экспозицию выставки. Заместитель генерального директора компании по эксплуатации Андрей Манойло рассказал вице-премьеру о перспективах развития отечественной спутниковой связи. В том числе о системах «Гонец» нового поколения, уже используемом и создаваемом абонентском оборудовании для спутниковой передачи данных.

В компании считают, что новым направлением использования системы «Гонец» может стать передача по ее каналам прогнозных данных о местах скопления рыбы на Дальнем Востоке.

Планируется, что капитаны смогут получать эту важную информацию прямо на промысле и, следовательно, успешнее искать рыбные косяки и экономить топливо. Реализовать решение собираются при помощи российской системы сбора и анализа данных.

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