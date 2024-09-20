Новости
На стенде ЦСМС посетителям выставки и форума продемонстрировали судовую станцию для маломерного флота, комплект спутниковых раций и мобильные устройства, созданные в рамках проектов «Гонец-Автономный» и «Гонец-Дипломат». Фото пресс-службы компании «Спутниковая система «Гонец»

Дмитрию Патрушеву рассказали о развитии рыбацкой спутниковой связи

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге ознакомился с новейшими разработками в области спутниковой связи для промыслового флота.

Опытные образцы абонентских устройств изготовили на базе спутникового модема «Гонец». На стенде Центра системы мониторинга рыболовства и связи посетителям выставки и форума продемонстрировали судовую станцию для маломерного флота, комплект спутниковых раций и мобильные устройства, созданные в рамках проектов «Гонец-Автономный» и «Гонец-Дипломат».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе компании «Спутниковая система «Гонец», в состав судовой станции для маломерных судов входят спутниковый модем, аккумуляторная батарея, блоки питания и управления, спутниковая антенна. В компании обратили внимание: компактность устройства (единый корпус и отсутствие антенного кабеля) позволяет использовать станцию на флоте с малым водоизмещением.

Решения «Гонец-Автономный», «Гонец-Дипломат» и спутниковые рации входят в линейку устройств для персональных спутниковых коммуникаций. «Они вызвали особый интерес у участников и посетителей выставки как комплекты для персональной спутниковой связи руководителя», — отметили в пресс-службе.

На стенде ЦСМС побывал и заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев, осмотревший экспозицию выставки. Заместитель генерального директора компании по эксплуатации Андрей Манойло рассказал вице-премьеру о перспективах развития отечественной спутниковой связи. В том числе о системах «Гонец» нового поколения, уже используемом и создаваемом абонентском оборудовании для спутниковой передачи данных.

В компании считают, что новым направлением использования системы «Гонец» может стать передача по ее каналам прогнозных данных о местах скопления рыбы на Дальнем Востоке.

Планируется, что капитаны смогут получать эту важную информацию прямо на промысле и, следовательно, успешнее искать рыбные косяки и экономить топливо. Реализовать решение собираются при помощи российской системы сбора и анализа данных.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • На стенде ЦСМС посетителям выставки и форума продемонстрировали судовую станцию для маломерного флота, комплект спутниковых раций и мобильные устройства, созданные в рамках проектов «Гонец-Автономный» и «Гонец-Дипломат». Фото пресс-службы компании «Спутниковая система «Гонец»
  • С разработками ознакомился и вице-премьер Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы компании «Спутниковая система «Гонец»
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставкадальний востокправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

    Директор компании «Полярная звезда»

    Павел Ковальчук

    Наши козыри — широкая география и клиентоориентированность

    Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА

    Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

    Ольга Булкова

    Малый и средний бизнес — важная часть отрасли

    Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

    Яна Яшина

    Отраслевые СМИ — это точное попадание в целевую аудиторию

    Генеральный директор компании «Индустриальные решения» Илья ЯКУШЕВ

    Генеральный директор компании «Индустриальные решения»

    Илья ЯКУШЕВ

    Импортозамещение в инжиниринге — это огромный пласт работы

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

    «Рыбный авиамост» для российской продукции

    3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

    Новый флот для новой России

    Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

    АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

    В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    События

    Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

    Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

    В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.