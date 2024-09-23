Росрыболовству предложили подумать над поддержкой пользователей участков

По итогам совещания, проведенного на площадке Минсельхоза, Росрыболовству поручено совместно с региональными властями мониторить применение федерального закона о новых принципах закрепления рыболовных участков и подзаконных актов.

Совещание по вопросам платы за перезаключение договоров на рыболовные участки проводил 12 сентября статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов, сообщает корреспондент Fishnews.

В протоколе встречи Росрыболовству поручено обеспечить мониторинг применения принятого в июле прошлого года федерального закона о новых принципах закрепления РЛУ, а также подзаконных актов. Доклад об этом агентство должно представить в министерство до 30 сентября, а далее ежемесячно. К процессу должны быть привлечены региональные органы исполнительной власти.

До 30 ноября Росрыболовству необходимо проработать вопрос о возможных мерах господдержки организаций, заключивших договор пользования участком без торгов.

Напомним, что вопрос платы за перезаключение договора на РЛУ без торгов стал одним из самых острых для добытчиков лососей. Формула, предусмотренная правительством, создает чрезмерную финансовую нагрузку на предприятия и нуждается в пересмотре, подчеркивали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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