Вопрос рыболовных участков вновь прозвучал в Совете Федерации

В рамках правительственного часа с главой Минсельхоза Оксаной Лут сенатор Анатолий Широков поднял проблему рыболовных участков. А председатель СФ Валентина Матвиенко призвала соизмерять нагрузку на предприятия.

В среду сенаторы заслушали на правительственном часе министра сельского хозяйства Оксану Лут. Члены Совета Федерации задали вопросы и выступили со своими предложениями, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, парламентарий от Магаданской области Анатолий Широков уже не в первый раз поднял тему рыболовных участков. Сенатор напомнил, что 1 сентября вступили в силу изменения закона, позволяющие пользователям рыболовных участков перезаключить договор на новый срок без торгов. При этом должна вноситься плата — правила ее расчета и взимания установило в июле правительство. Однако при таких условиях пользователи просто не будут подавать заявки на переоформление, предпочтут доработать срок действия уже заключенного договора и снесут свои производственные объекты, а новым пользователям придется заново создавать береговую переработку, обозначил риски член Совета Федерации. Он подчеркнул угрозу банкротства предприятий.

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о рассрочке платы за рыболовные участки. Однако тем временем отраслевые регуляторы подготовили проект, нормы которого, по словам парламентария, «существенно ухудшают положения рыбохозяйственных предприятий». Отраслевое сообщество встревожили поправки, согласно которым основная масса договоров должна перезаключаться уже в 2025 г.

Сенатор призвал главу Минсельхоза поддержать рыбаков, губернаторов прибрежных регионов и парламентариев, которые внесли в Госдуму проект закона о рассрочке платы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая по итогам правительственного часа, также остановилась на регулировании рыбной отрасли. При принятии решений парламентарий призвала соизмерять нагрузку на производителей.

«Профессия рыбака — очень тяжелая, это тяжелый труд. Это надо понимать тем, кто управляет этой отраслью», — подчеркнула председатель Совета Федерации.

Она отметила, что, несмотря на все сложности, в прошлом году российские рыбаки продемонстрировали рекордные уловы. «Благодаря труду рыбаков мы сохраняем статус страны — одной из крупнейших рыболовных держав мира», — обратила внимание Валентина Матвиенко.

Однако цены на рыбу достаточно высокие. Отрасль говорит о росте нагрузки на предприятия, и эту ситуацию надо изучить, призвала спикер верхней палаты парламента.

«Надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами, — обратилась председатель Совета Федерации к главе Росрыболовства Илье Шестакову. — Если мы своими решениями, власти, повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает, в убыток никто работать не будет, значит, будет расти [в цене] рыбная продукция, значит, она будет менее доступная для граждан. Это все взаимосвязано».

Спикер Совета Федерации призвала руководство Росрыболовства слышать отраслевые ассоциации, губернаторов и парламентариев. «И если мы до чего-то договариваемся, то надо это реализовывать. Да, сложно идет диалог, да, есть разные точки зрения, но должен быть найден баланс, и тогда мы должны вместе эти решения принимать. Пока мы этого сказать не можем», — отметила она.

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