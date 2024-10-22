Пользователям участков потребуется доступное финансирование

Возможные меры поддержки промысловых предприятий, которые понесут значительные расходы в связи с перезаключение договоров на рыболовные участки, обсудил Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Напомним, что профильный комитет Совета Федерации запросил у отраслевых союзов и ассоциаций предложения по господдержке пользователей рыболовных участков, которые пойдут на перезаключение новых договоров без торгов.

Плата за перезакрепление участков, которую должны будут по действующему порядку выплатить предприятия, оценивается в сумму порядка 200 млрд рублей. И это еще без нагрузки, которую пользователям предстоит нести по социально-экономическому развитию регионов.

В связи с этим очень важно продолжить работу над предоставлением предприятиям рассрочки по внесению платы, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

Для того чтобы сохранить возможности промысла, рыбопромышленникам придется обращаться за заемными средствами. И здесь у многих встает вопрос с залоговой базой, отметили в отраслевом объединении. В связи с предстоящим перезаключением договоров необходимо проработать вопрос о возможностях льготного кредитования, и здесь очень бы хотелось рассчитывать в том числе на поддержку экспертов Совета Федерации, заявили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций.

Напомним, что в составе совета работают руководители ассоциаций ключевых регионов — добытчиков лосося — Камчатки, Сахалинской области, Хабаровского края, Приморья.

Читайте также: Вопрос рыболовных участков вновь прозвучал в Совете Федерации

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews