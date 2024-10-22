Сенаторы решили подумать над поддержкой пользователей рыболовных участков

Профильный комитет Совета Федерации запросил у отраслевых объединений информацию о возможных мерах господдержки пользователей рыболовных участков. Им предстоит перезаключение договоров без торгов, но за специальную плату.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в письме руководству отраслевых союзов и ассоциаций проинформировал, что прорабатывает вопрос о возможных мерах господдержки рыбохозяйственных организаций, заключивших новый договор на рыболовный участок без торгов. Сказано, что работа проводится совместно с Минсельхозом и касается как участков для промышленного лова, так и РЛУ для организации любительской рыбалки.

Напомним, что федеральный закон, вступивший в силу с 1 сентября, предусматривает для пользователей рыболовных участков возможность перезаключить договор на рыболовный участок без торгов — конкурсов и аукционов. При этом должна браться плата — порядок ее расчета и взимания в июле установило правительство РФ. Участки, которые не будут таким образом перераспределены, отправятся на аукцион, сообщает корреспондент Fishnews.

В отраслевом сообществе уже не раз поднимали вопрос о размере платы за рыболовные участки, отмечая, что нагрузка на отрасль получается очень высокой.

Минсельхоз и Росрыболовство ранее подготовили законопроект о перезаключении договоров на РЛУ в 2025 г.

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