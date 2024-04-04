Минсельхоз обещает поддержать производителей смолта

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил оперативно завершить подготовку нормативной базы, направленной на поддержку увеличения объемов производства рыбопосадочного материала лососевых на отечественных предприятиях.

Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост показателей в сфере аквакультуры, заявил на расширенном заседании коллегии Росрыболовства глава министерства Дмитрий Патрушев. «На это направлены соответствующие меры поддержки. В первую очередь речь идет о льготных кредитах, которые охватывают основные этапы производственной цепи: от закупки рыбопосадочного материала и кормов до переработки», — отметил министр, подчеркнув, что этот механизм сохранен, несмотря на высокую ключевую ставку.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам прошлого года объем производства продукции аквакультуры составил 402 тыс. тонн — на 18,5 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

«Традиционно первые позиции по выращиванию рыбы занимают Северо-Западный и Южный федеральные округа, где в 2023 г. выращено 140 и 87 тыс. тонн товарной продукции соответственно. Дальневосточный федеральный округ с показателем объема производства 84 тыс. тонн и приростом в 26% вошел в тройку лидеров», — отчитался о результатах работы рыбоводов руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Среди задач, стоящих перед сектором, Дмитрий Патрушев особо выделил повышение независимости от импорта. Он напомнил о проблемах с поставками рыбных кормов, которые возникли в 2022 г.

«Мы оперативно обеспечили принятие адресных инструментов в виде субсидирования капитальных затрат. Сегодня уже создаются производственные мощности в 15 регионах, которые к 2030 г. должны выпускать 250 тыс. тонн собственных кормов в год», — указал министр. По его словам, этого объема будет достаточно для полноценного обеспечения предприятий лососеводства.

«Однако данному направлению аквакультуры надо наращивать объемы отечественного рыбопосадочного материала. Сейчас мы определяемся с возможными мерами поддержки», — добавил Дмитрий Патрушев и поручил Росрыболовству совместно с Минсельхозом оперативно завершить подготовку необходимой для этого нормативной базы.

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