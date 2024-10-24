Порт и участки: Валентина Матвиенко и Сергей Носов поговорили «о рыбе»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Магаданской области Сергей Носов на двусторонней встрече коснулись вопросов рыбной отрасли.

Глава Магаданской области поблагодарил сенаторов за внимание к темам рыбной промышленности. Видео встречи председателя Совета Федерации и губернатора размещено на сайте верхней палаты парламента, сообщает корреспондент Fishnews.

Валентина Матвиенко отметила заложенные в законодательстве возможности для перезакрепления рыболовных участков за добросовестными пользователями без торгов.

«В диалоге с правительством, вы знаете, мы договорились, чтобы не пострадали прибрежные регионы, поселки, которые там находятся, что добросовестным арендаторам будут продлены договоры», — сказала спикер Совета Федерации.

При этом она акцентировала, что по новым договорам пользователи участков должны будут выполнять обязательства по участию в социально-экономическом развитии регионов.

«Максимально возможно мы, конечно, держим на контроле и продолжаем этот диалог», — добавила Валентина Матвиенко.

Сергей Носов, в свою очередь, отметил, что один из основных проектов в рыбохозяйственном комплексе Магаданской области — это возрождение рыбного порта. Несколько лет назад рыбный терминал Магадана был передан в ведение региона. В прошлом году власти Магаданской области представили отраслевому сообществу проект по организации в бухте Нагаева центра комплексного обслуживания рыбопромыслового и транспортного флота.

Премьер Михаил Мишустин по итогам июльской поездки на Дальний Восток поручил проработать и реализовать перечень шагов по развитию логистического центра Магаданского порта, определить сроки и ответственных.

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