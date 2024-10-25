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Дегустация минтая была в этом году организована на Неделе российского ритейла. Фото пресс-службы Ассоциации добытчиков минтая

Аналитики отмечают рост спроса на минтай внутри страны

Россияне в июле-сентябре увеличили число покупок минтая, говорит исследование оператора фискальных данных. В Ассоциации добытчиков минтая также подтверждают рост спроса. С прошлого года объединение реализует программу по наращиванию потребления в стране.

О росте покупок минтая в третьем квартале 2024 г. сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные экспертов «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД». По результатам исследований зафиксировано 10% увеличение.

«Также можем подтвердить рост спроса на минтай в России. По нашим оценкам, в первом полугодии 2024 года на внутренний рынок было поставлено более 200 тыс. тонн продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6%», — прокомментировал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Свой вклад в растущую востребованность минтая вносит и изменение имиджа этой рыбы среди россиян, считают в АДМ. В сентябре 2023 г. объединение запустило специальную программу продвижения «Дальневосточный минтай». «Тут стоить отменить, что это не торговая марка отдельного производителя, а зонтичный бренд всего ассортимента рыбной продукции, производимой из минтая. Для реализации проекта объединились крупнейшие рыбодобытчики в стране, которые входят в нашу ассоциацию и понимают, что внутренний рынок — это приоритет», — добавил Алексей Буглак в беседе с Fishnews.

Он напомнил, что перед запуском проекта в ассоциации изучили, что мешает потребителям есть минтай чаще. Среди основных причин — устаревшее восприятие как рыбы «второго сорта» и отсутствие знаний о кулинарном применении.

«С этими причинами мы начали работать в первую очередь. Отсняли большое количество фото- и видеоматериалов, разработали десятки рецептов, запустили корпоративный сайт и социальные сети проекта, где в открытом доступе находится весь созданный нами контент. Кроме того, мы провели более 40 интеграций с известными кулинарными блогерами, которые готовили минтай и делились своими рецептами с подписчиками. Также сняли мини-сериал о том, как добывается и перерабатывается минтай, чтобы потребители могли воочию увидеть, как эволюционировали добыча и переработка. Конечно, это уже совсем другое качество, чем было в СССР или в начале 2000-х. В этом году в рамках нашей программы россияне сами убедились в этом благодаря организованным нами мастер-классам, дегустациям и активностям на крупных фестивалях», — рассказал президент АДМ.

Он также обратил внимание на то, что минтай становится более доступным по цене. В первом-втором квартале отпускная цена на 1 кг мороженого минтая держалась на уровне 80-90 рублей, а филе — 205-215 рублей. С учетом изменения имиджа минтая и роста его ценовой доступности в ассоциации рассчитывают увеличить потребление внутри страны минимум вдвое. «То, что мы движемся в верном направлении, подтверждает статистика розничных продаж», — отметил Алексей Буглак.

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