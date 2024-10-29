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Россия традиционно участвует в China Fisheries & Seafood Expo в Циндао. Фото пресс-службы Росрыболовства

Рыбный бизнес соберется в Циндао

С 30 октября в китайском Циндао начнет работу выставка рыбной индустрии China Fisheries and Seafood Expo. Российская экспозиция в этом году займет рекордную площадь.

Российские рыбопромышленные предприятия традиционно представят свои возможности на международной отраслевой выставке China Fisheries & Seafood Expo в Циндао. В этом году она будет проходить с 30 октября по 1 ноября.

Площадь российской экспозиции впервые превысит 1500 кв. м и объединит более 50 участников, рассказали Fishnews в пресс-службе компании — организатора павильона Expo Solutions Group. Участие примут не только рыбопромышленные компании, но и поставщики оборудования для промысла и переработки, представители сектора логистики.

В российском павильоне будет организована дегустационная зона Seafood Show Area. На протяжении всех трех дней выставки повара будут готовить традиционные и современные авторские блюда азиатской кухни из российского сырья: краба-стригуна и икры минтая.

«Выставка в Циндао всегда проходит в конце октября — и для этого есть веская причина. Этот месяц уже доказал свою эффективность. Цены на рыбную продукцию, волатильные в сезон путины, постепенно стабилизируются, что создает основу для более предметных переговоров. Наши коллеги из Китая традиционно проявляют мудрость в планировании расписания бизнес-активностей, и нам есть, чему у них поучиться», — отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов.

На выставке российские предприятия могут не только показать свою продукцию, но и наладить деловые контакты с компаниями из Азии (КНР, Южная Корея, Индия, Вьетнам, Индонезия) и Латинской Америки (Эквадор, Чили, Перу), рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

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