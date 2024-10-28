Новости
Россия ежегодно участвует в China Fisheries & Seafood Expo с национальным стендом. Фото пресс-службы АДМ

Российские рыбаки хотят завоевать китайский рынок с новым продуктом

Ассоциация добытчиков минтая работает над созданием в Китае нишевого рынка для минтаевой икры. На крупнейшей в Азии выставке морепродуктов China Fisheries & Seafood Expo объединение проведет презентацию российского продукта, а также серию мастер-классов и дегустаций от китайского шеф-повара.

«Сейчас, когда роль Китая как крупнейшего потребителя морепродуктов растет именно за счет спроса внутри страны, самое время для российских экспортеров начать работу над созданием и развитием новых нишевых рынков. Китайские потребители — очень лояльная аудитория, и при грамотном маркетинге КНР может стать одним из ключевых рынков потребления всего ассортимента продукции из минтая», — прокомментировал президент АДМ Алексей Буглак.

Он напомнил, что сегодня Китай является одним из основных рынков сбыта для российских минтайщиков: в прошлом году его доля в суммарном экспорте минтаевой продукции составила 68% в объеме и 57% в деньгах. За 9 месяцев 2024 г. Китай импортировал из России 415 тыс. тонн мороженого минтая, 17 тыс. тонн филе и 21 тыс. тонн сурими на общую сумму свыше 471 млн долларов.

Ежегодно российские рыбаки производят порядка 35 тыс. тонн икры минтая и сохраняют мировое лидерство в этом сегменте, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ. Икра минтая пользуется спросом в Японии, Южной Корее и России, но в Китае об этом продукте знают мало.

В мае 2024 г. ассоциация решила активировать программу популяризации российской икры минтая на внутреннем рынке Китая. Перед этим объединение исследовало рынок для оценки потенциала потребления икры минтая и формирования стратегии вывода этой продукции на рынок КНР. Развитие поставок должно внести свой вклад в достижение целей, предусмотренных национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».

Сейчас российские рыбаки задались целью сформировать значимый по объему и устойчивый спрос на китайском рынке. По словам Алексея Буглака, это задача очень непростая. Но успешные кейсы популяризации других рыбных продуктов в КНР, в первую очередь живого краба и атлантического лосося, подтверждают безграничный потенциал китайского рынка и открытость местных потребителей к новинкам, добавил он.

По оценкам АДМ, потенциал поставок икры минтая в КНР — свыше 5 тыс. тонн в год.

China Fisheries & Seafood Expo — крупнейшая в Азии выставка рыбной индустрии. Ежегодно ее посещают свыше 30 000 покупателей морепродуктов из 88 стран и каждой провинции Китая. Новых поставщиков и продукты здесь ищут импортеры, дистрибьюторы, представители розничной торговли и операторы общественного питания. В этом году в павильоне Российской Федерации будет работать В2В площадка АДМ и дегустационная зона, где в течение трех дней шеф-повара из Китая и России представят разнообразные блюда из икры минтая, адаптированные под вкусы потребителей КНР и других азиатских стран. В меню — пельмени, лапша, а также блюда с жареными баклажанами, рисом, картофелем и др. Кроме того, в планах АДМ и ее членов — серия переговоров с потенциальными партнерами и переработчиками из Китая. Выставка China Fisheries & Seafood Expo пройдет с 30 октября по 1 ноября в Циндао.

Читайте также: Аналитики отмечают рост спроса на минтай внутри страны

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРадмвыставкаикракитайкраблососьминтайяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Форум и выставка растут органично

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

Генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий БУРКОВ

Генеральный директор компании «Шифудо»

Анатолий БУРКОВ

Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

Для защиты рыбацких интересов

В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

На круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» эксперты обсудили, что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране

Несравненная наша рыба: участники рынка ищут пути по росту потребления рыбопродукции в России

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.