Российские рыбаки хотят завоевать китайский рынок с новым продуктом

Ассоциация добытчиков минтая работает над созданием в Китае нишевого рынка для минтаевой икры. На крупнейшей в Азии выставке морепродуктов China Fisheries & Seafood Expo объединение проведет презентацию российского продукта, а также серию мастер-классов и дегустаций от китайского шеф-повара.

«Сейчас, когда роль Китая как крупнейшего потребителя морепродуктов растет именно за счет спроса внутри страны, самое время для российских экспортеров начать работу над созданием и развитием новых нишевых рынков. Китайские потребители — очень лояльная аудитория, и при грамотном маркетинге КНР может стать одним из ключевых рынков потребления всего ассортимента продукции из минтая», — прокомментировал президент АДМ Алексей Буглак.

Он напомнил, что сегодня Китай является одним из основных рынков сбыта для российских минтайщиков: в прошлом году его доля в суммарном экспорте минтаевой продукции составила 68% в объеме и 57% в деньгах. За 9 месяцев 2024 г. Китай импортировал из России 415 тыс. тонн мороженого минтая, 17 тыс. тонн филе и 21 тыс. тонн сурими на общую сумму свыше 471 млн долларов.

Ежегодно российские рыбаки производят порядка 35 тыс. тонн икры минтая и сохраняют мировое лидерство в этом сегменте, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ. Икра минтая пользуется спросом в Японии, Южной Корее и России, но в Китае об этом продукте знают мало.

В мае 2024 г. ассоциация решила активировать программу популяризации российской икры минтая на внутреннем рынке Китая. Перед этим объединение исследовало рынок для оценки потенциала потребления икры минтая и формирования стратегии вывода этой продукции на рынок КНР. Развитие поставок должно внести свой вклад в достижение целей, предусмотренных национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».

Сейчас российские рыбаки задались целью сформировать значимый по объему и устойчивый спрос на китайском рынке. По словам Алексея Буглака, это задача очень непростая. Но успешные кейсы популяризации других рыбных продуктов в КНР, в первую очередь живого краба и атлантического лосося, подтверждают безграничный потенциал китайского рынка и открытость местных потребителей к новинкам, добавил он.

По оценкам АДМ, потенциал поставок икры минтая в КНР — свыше 5 тыс. тонн в год.

China Fisheries & Seafood Expo — крупнейшая в Азии выставка рыбной индустрии. Ежегодно ее посещают свыше 30 000 покупателей морепродуктов из 88 стран и каждой провинции Китая. Новых поставщиков и продукты здесь ищут импортеры, дистрибьюторы, представители розничной торговли и операторы общественного питания. В этом году в павильоне Российской Федерации будет работать В2В площадка АДМ и дегустационная зона, где в течение трех дней шеф-повара из Китая и России представят разнообразные блюда из икры минтая, адаптированные под вкусы потребителей КНР и других азиатских стран. В меню — пельмени, лапша, а также блюда с жареными баклажанами, рисом, картофелем и др. Кроме того, в планах АДМ и ее членов — серия переговоров с потенциальными партнерами и переработчиками из Китая. Выставка China Fisheries & Seafood Expo пройдет с 30 октября по 1 ноября в Циндао.

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