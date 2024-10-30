КоАП подредактируют под послабления для крюингов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, связанные с отменой обязательного лицензирования компаний по трудоустройству моряков на суда под иностранным флагом.

Напомним, что ранее контроль работы крюинговых агентств находился в ведении МВД и эта деятельность подлежала обязательному лицензированию. В феврале правительство опубликовало постановление об отмене лицензирования, теперь такие компании обязаны уведомлять о своей работе Роструд.

В апреле кабмин подготовил и внес в Госдуму два законопроекта с корреспондирующими поправками в закон о занятости населения и другие законодательные акты, а также в КоАП. Первый из них был принят в августе. Второй — прошел сразу два чтения на пленарном заседании Госдумы 29 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, ранее Российский профессиональный союз моряков выразил обеспокоенность отменой обязательного лицензирования. Требования к международным крюингам смягчаются, сочли в профсоюзе.

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