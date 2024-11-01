Георгий Мартынов: Экспортные пошлины — чувствительный вопрос

Проблематика влияния на отрасль экспортных пошлин, которую подняли в обращениях к руководству госорганов федеральные отраслевые объединения, очень острая, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Отраслевые ассоциации — ВАРПЭ, АСРФ, АДМ и АДК — обратились в госорганы по поводу отмены с 2025 г. вывозных таможенных пошлин на рыбу и морепродукты. Это очень важная тема, прокомментировал президент АРПП Георгий Мартынов.

«В сентябре на совете ассоциации представители предприятий Приморского края (а он ежегодно добывает более 800 тыс. тонн водных биоресурсов) рассматривали чувствительные для работы на внешних рынках вопросы. И тема таможенных пошлин была в числе первых», — отметил собеседник Fishnews.

Один из аспектов — влияние дополнительной нагрузки на предприятия, которые реализуют инвестиционные программы, обратил внимание президент АРПП. Когда компании включались в строительство мощностей под инвестквоты, они не закладывали в расчеты пошлины — и это теперь сказывается на экономике проектов, указал Георгий Мартынов.

«Считаю, что тема влияния на предприятия рыбной промышленности пошлин требует внимания», — подчеркнул он.

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