Рыбопромышленники Приморья обсудили вопросы развития поставок

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья сформулируют предложения по развитию работы компаний отрасли на внешних рынках. В объединении хотят предложить обсудить эти темы на площадке Совета Федерации.

Работа рыбопромышленных предприятий на внешних рынках решает важные для государства задачи, отметил президент АРПП Георгий Мартынов на заседании совета ассоциации. Это обеспечение валютной выручки для страны и устойчивой деятельности предприятий. «Рынки сбыта надо поддерживать и расширять», — подчеркнул руководитель отраслевого объединения.

Задачи по развитию экспорта поставлены в новом «майском» указе главы государства, напомнил Георгий Мартынов. «Предусматривается увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года», — обратил внимание президент АРПП.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представители рыбопромышленных предприятий обсудили сдерживающие факторы на пути развития работы на внешних рынках. Были подняты вопросы таможенных пошлин, определения таможенной стоимости (эта тема прорабатывается совместно с таможенными органами, отметил Георгий Мартынов), возвращения в промысел объемов глубоководных крабов. Остановились участники заседания и на проблематике расчетов при экспортных операциях.

В ассоциации решили сформулировать предложения по развитию поставок и инициировать их обсуждение на площадке Совета Федерации.

«Это животрепещущая тема для рыбохозяйственных предприятий», — заявил Fishnews Георгий Мартынов. Он отметил, что в центре внимания ассоциации остается и работа на внутреннем рынке. В прошлом году АРПП сакуммулировала свои предложения в этой сфере на совещании с сенатором Людмилой Талабаевой.

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