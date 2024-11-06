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Несмотря на санкции, «Колд Трейд» по-прежнему готова реализовать современные проекты с холодильными системами для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов

Российских рыбопромышленников не оставят без холодильников

Инжиниринговая компания «Колд Трейд», специализирующаяся в области промышленного холода, переходит на китайское оборудование вместо европейского. Несмотря на санкции, предприятие по-прежнему готово реализовать современные проекты для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов.

«Колд Трейд» занимается всем, что связано с промышленным холодом: проектированием, производством, поставкой и монтажом оборудования для замораживания и холодильных складов. Компания широко известна в рыбной отрасли.

Раньше предприятие изготавливало компрессорное и емкостное оборудование на базе европейских комплектующих, но условия рынка в одночасье изменились.

После введения антироссийских санкций, закрывших для России рынок западного оборудования, «Колд Трейд» решила выбрать проверенного китайского производителя компрессорных агрегатов. «Это главное устройство в холодильной системе — неважно, для холодильника хранения, перерабатывающего завода или судна. Компрессорный агрегат требуется и в фреоновой, и в аммиачной системе», — обращает внимание генеральный директор компании Павел Клименко.

В итоге специалисты «Колд Трейд» остановились на оборудовании производителя Bingshan Engineering. Знакомство с ним состоялось в Приморском крае. Компания строила в городе Большой Камень промышленный холодильник на 15 тыс. тонн для рыбоперерабатывающего завода группы компаний «Доброфлот». И на этом предприятии, производящем филе минтая и другую продукцию, было установлено оборудование Bingshan Engineering. Оно обеспечивало там всю необходимую холодильную мощность.

Павел Клименко лично оценил китайское оборудование в работе: заглянул в машинное отделение, расспросил специалистов и услышал только положительные отзывы. В результате «Колд Трейд» выбрала Bingshan Engineering в качестве основного поставщика в Россию аммиачных, фреоновых и пропановых компрессорных агрегатов. Это оборудование сможет закрыть весь объем требуемых мощностей для российских предприятий рыбной отрасли, подчеркивает собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

Оборудование компании Bingshan Engineering сертифицировано в Российской Федерации

Пропановые взрывозащищенные компрессорные агрегаты Bingshan «Колд Трейд» уже поставила на предприятии по добыче газа в Саратове. А сейчас это оборудование интегрируют в проекты холодильных складов Росрезерва.

Проекты были разработаны и согласованы с 2015 по 2020 годы, изначально предусматривалось использование компрессорных агрегатов от «Колд Трейд» на базе европейских производителей комплектующих. Сейчас проходит пересогласование: эти агрегаты заменят на оборудование производства Bingshan. Один типовой холодильник построят в Южно-Сахалинске, другой — в Петропавловске-Камчатском, третий — в городе Луга Ленинградской области.

«Bingshan станет «якорным» производителем на объектах Росрезерва и в других наших проектах. Это оборудование мы сертифицировали по всем нормам Российской Федерации, прошли все предусмотренные законодательством этапы», — делает акцент Павел Клименко.

Он напоминает, что всё иностранное оборудование должно иметь декларации и сертификаты соответствия требованиям Таможенного союза. Как производственно-инжиниринговая компания, «Колд Трейд» понимает это и выпускает необходимые сертификаты в рамках разработанного ей проекта и рабочей документации. В результате у заказчиков не возникает проблем при постановке оборудования на учет в органы контроля РФ и при вводе объекта в эксплуатацию в целом.

«Колд Трейд»
190000, Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 449-90-40
тел./факс: +7 (812) 449-90-41
coldtrade.spb.ru
info@coldtrade.spb.ru

О системах транспортировки живого краба и других проектах «Колд Трейд» читайте в полной версии статьи в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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