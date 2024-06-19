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Компрессорное и теплообменное оборудование Bingshan Engineering заменит технику из недружественных стран. Фото предоставлено компанией «Колд Трейд»

Поставщикам оборудования из недружественных стран нашли замену

Российские рыбопромышленники теперь могут использовать вместо компрессорного и теплообменного оборудования из Европы и Японии качественные аналоги от проверенного партнера из КНР. Питерская инжиниринговая компания «Колд Трейд» масштабирует опыт завода в Большом Камне на свои новые проекты.

«Колд Трейд» широко известна в отраслевом сообществе благодаря своим реализованным проектам. Компания занимается всем, что связано с промышленным холодом: проектированием, производством, поставкой и монтажом оборудования для замораживания и холодильных складов.

До введения антироссийских санкций предприятие изготавливало компрессорное и теплообменное оборудование на базе техники европейских и, реже, японских производителей. В связи с изменившимися условиями рынка «Колд Трейд» авторизовала и взяла за основу оборудование китайского производителя Bingshan Engineering.

«С оборудованием Bingshan мы познакомились в 2021 году, когда участвовали в строительстве промышленного холодильника для «филейного» рыбоперерабатывающего завода «Новый Мир» (он входит в группу компаний «Доброфлот») в городе Большой Камень. На заводе использовались агрегаты Bingshan. Я воспользовался случаем, чтобы осмотреть это оборудование и расспросить местных специалистов о его работе. Их положительные отзывы и результаты осмотра убедили меня в надежности и высоком качестве техники Bingshan Engineering», — рассказал Fishnews генеральный директор «Колд Трейд» Павел Клименко.

Тогда в компании решили авторизовать Bingshan Engineering в России и в результате получили все необходимые разрешения, вплоть до сертификата взрывозащищенного оборудования. «Колд Трейд» уже поставила агрегаты Bingshan на предприятие по добыче газа в Саратове.

По словам Павла Клименко, сейчас в компании предполагают включить оборудование Bingshan Engineering в типовой проект промышленного холодильника для складов Росрезерва.

«В середине 2010-х годов мы проектировали холодильники для Росрезерва в некоторых регионах. На тот момент внешнеполитическая ситуация была другая, и мы в своих проектах предусмотрели использование своего оборудования на базе европейских и японских производителей. Сейчас пришло время реализации этих проектов, и мы ведем пересогласование — о замене на оборудование Bingshan Engineering. Мы убеждаем партнеров, что этот китайский производитель проверен, надежен, имеет сертификацию и уже не первый год представлен на Дальнем Востоке. К настоящему моменту завершилось пересогласование для холодильников на Сахалине и Камчатке, на очереди — город Луга в Ленинградской области», — отметил гендиректор «Колд Трейд».

Хотя компания реализует и «нерыбные» проекты, профильной для нее является рыбная отрасль. Некоторые из проектов, реализуемых и реализованных для рыбопромышленных организаций:

* Организация мультимодальных перевозок живого краба, добываемого группой компаний «Антей» в Баренцевом море, из Мурманска через Москву до конечного адресата. По словам Павла Клименко, работа «Колд Трейд» в этом проекте продолжается — оборудование совершенствуется, чтобы увеличить объемы и дальность перевозок.

* Промышленный холодильник для рыбоперерабатывающего завода группы компаний «Доброфлот» в городе Большой Камень (Приморский край). Мощность — 15 тыс. тонн, площадь — более 9 тыс. кв. м.

* Модернизация морозильного оборудования на типовых СРТМ (стеркодерах) Южно-Курильского рыбокомбината. Специалисты «Колд Трейд» за счет инженерных решений на 20% повысили производительность оборудования.

* Введение в строй рефрижераторного производственно-складского комплекса в Хабаровске на 25 тыс. тонн.

* Реконструкция системы холодоснабжения берегового перерабатывающего завода Южно-Курильского рыбокомбината в Южно-Курильске.

Рекламодатель — ООО «Колд Трейд»

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  • Компрессорное и теплообменное оборудование Bingshan Engineering заменит технику из недружественных стран. Фото предоставлено компанией «Колд Трейд»
  • Оборудование Bingshan Engineering доказало свою надежность. Фото предоставлено компанией «Колд Трейд»
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