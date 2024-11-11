По глубоководным крабам укрупнили лоты

Правительство пересмотрело размеры долей квот вылова глубоководных крабов для продажи на аукционах с инвестиционными обязательствами. Лоты будут предусматривать 50% доли квот.

Изменения внесены в приложение к распоряжению правительства от 28 августа 2019 г. № 1918. Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрено два лота, включающие по 50% доли квоты добычи краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах.

Ранее в список по глубоководным крабом было включено шесть лотов, включающих доли квот по 16,666%.

Напомним, что речь идет о квотах вылова глубоководных крабов в инвестиционных целях первого этапа. Ранее они уже распределялись, но договоры — по разным причинам — были расторгнуты.

В список для аукционов с инвестобязательствами второго этапа глубоководных крабов власти вносить не стали. Ставился и вопрос об исключении этих объектов из первого этапа.

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