Глубоководных крабов исключили из квот под инвестиции на 2024 год

Росрыболовство исключило объемы по крабам-стригунам красному и ангулятусу из таблиц распределения квот вылова в инвестиционных целях на 2024 г. С компаниями «Корвет» и «Амуррыбпром» заключены соглашения о расторжении договоров, говорится в приказах.

Приказом Росрыболовства от 22 апреля 2024 г. № 202 внесены изменения в распределение квот добычи крабов в инвестиционных целях по пользователям Дальневосточного бассейна на текущий год. Исключены объемы по крабу-стригуну ангулятусу в Восточно-Сахалинской подзоне и Северо-Охотоморской подзоне, стригуну красному в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне по компании «Амуррыбпром».

Предприятие и ведомство заключили соглашение о расторжении договора на доли квот в инвестцелях, говорится в приказе.

Ранее аналогичный документ вышел по квотам компании «Корвет», сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что всего в рамках первого этапа программы квот под инвестиции были заключены договоры по шести наборам долей квот глубоководных крабов — с компаниями «Тефида» (договоры впоследствии были признаны недействительными), «Амуррыбпром» и «Корвет».

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