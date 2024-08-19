Координационный совет призвал вернуть стабильность промыслу глубоководных крабов

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока попросил власти поддержать инициативу Минсельхоза об исключении глубоководных видов крабов из списка для аукционов с инвестиционными обязательствами.

Обращения по этой теме Координационный совет направил курирующему рыбную отрасль вице-премьеру Дмитрию Патрушеву и главе ФСБ Александру Бортникову, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что Минсельхоз подготовил проект распоряжения об исключении глубоководных крабов из объектов распределения в рамках первого этапа крабовых аукционов.

«Это обоснованная инициатива, подтвержденная многократными попытками реализовать квоты на вылов этих объектов на аукционах в инвестиционных целях в течение пяти лет», — указал в письмах Координационный совет.

На первом этапе торгов доли квот на вылов крабов-стригунов красного и ангулятуса были полностью проданы только с седьмой попытки — спустя почти два года после первого выставления. В список для распределения на втором этапе аукционов этих крабов власти включать не стали (отраслевое сообщество отмечало позитивную роль такого решения для сохранения и развития глубоководных промыслов).

Доли квот, реализованные на первом этапе, затем высвободились. Аукционы по их продаже уже трижды не состоялись: ни одной заявки на участие в торгах не поступило, напомнило объединение.

Глубоководный промысел — высокорисковый, технологически сложный и дорогой. Ведется он на малоизученных и труднодоступных ресурсах. Себестоимость готовой продукции из глубоководных крабов высокая, а рыночная - низкая, говорится в обращениях. Так, обратил внимание совет, средние цены на продукцию из глубоководных крабов фактически откатились на десять лет назад и по итогу 2023 г. составили 5,59 доллара за килограмм.

Глубоководный промысел - низкорентабельный. А при неблагоприятном стечении обстоятельств может быть вообще убыточным, что и случилось в 2023 г., указали в координационном совете.

«Именно по этим причинам выставление глубоководных крабов на инвестиционные аукционы не дало положительных результатов», — сказано в письмах.

Вывод краба ангулятуса и красного из аукционного перечня будет эффективнее и для отрасли, и для госбюджета, считают в объединении.

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