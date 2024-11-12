Инвестпроекты на Севере и Дальнем Востоке хотят поддержать с помощью цифровых облигаций

Президент по итогам мероприятий ВЭФ поручил правительству представить предложения об удешевлении кредитов для проектов по развитию Арктической зоны и регионов ДФО. При этом может быть рассмотрен вопрос о выпуске специальных облигаций в формате цифровых финансовых активов.

Поручение подумать над механизмами снижения стоимости банковских кредитов, привлекаемых для реализации инвестпроектов по развитию Арктической зоны РФ и Дальнего Востока, Владимир Путин дал по итогам встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума. На встрече обсуждался в том числе и вопрос о финансировании проектов в условиях высокой процентной ставки.

Речь должна идти об инвестиционных проектах с «достаточным уровнем экономической эффективности», сообщает корреспондент Fishnews.

Над выполнением задачи правительство должно работать совместно с Центробанком и Сбербанком. Срок выполнения поручения — 15 февраля. При этом поручено рассмотреть в том числе вопрос о целесообразности выпуска специализированных арктических и дальневосточных облигаций в форме цифровых финансовых активов.

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