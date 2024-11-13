Наука советует рыбакам взяться за рапану

Запас рапаны в Азовском море с 2011 по 2024 гг. увеличился в 16 раз, отмечает отраслевая наука. Специалисты ВНИРО считают, что этот моллюск может стать перспективным объектом промысла — как сырье для деликатесов и кормовой добавки.

Сокращение объема пресноводного стока и повышение солености Азовского моря привело к различным изменениям, в том числе рекордному росту запасов промысловых моллюсков.

Самым массовым видом из них является рапана. Этот брюхоногий моллюск уже стал неотъемлемой частью биоценозов Азово-Черноморского бассейна и встречается практически на всей акватории Азовского моря. По результатам учетных съемок выяснилось, что ареал рапаны охватывает не только Керченский пролив, но и все участки моря с уровнем солености 14,9-15,3‰.

«Распространение ареала рапаны на всю акваторию Азовского моря, рост ее численности и биомассы позволяют рассматривать этот объект сырьевой базы российского рыболовства как основную альтернативу обеспечения занятости малого рыбопромыслового флота, а сам водный биоресурс — перспективным объектом промысла», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые предлагают использовать моллюска в качестве источника белка, биологически активных и минеральных веществ для комбикормовой промышленности. По показателям пищевой ценности рапана является деликатесным продуктом. Содержание жира в мясе (ноге) составляет 0,2-0,4%, белка — 15-21%. При этом в белке присутствуют все незаменимые аминокислоты, среди которых преобладают лейцин и лизин, также высоко содержание таурина, отмечают специалисты.

Для продукции из рапаны ВНИРО разработал стандарты: «Мясо брюхоногих моллюсков охлажденное и мороженое. Технические условия» и «Консервы из рапаны и трубача. Технические условия».

Ранее ученые предложили ассортимент пресервов из мяса рапаны в разных вариациях: в ароматизированном масле, в различных соусах, заливках и маринаде. Проводились исследования по получению из рапаны ферментативных гидролизатов.

Раковина моллюска составляет около 70% от его массы. Поэтому Азово-Черноморский филиал ВНИРО разработал ТУ «Кормовая добавка для сельскохозяйственной птицы. Раковины моллюсков измельченные. Технические условия».

Читайте также: Наука создает базу для промысла крымской анадары

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews