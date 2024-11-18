Рассмотрение законопроекта о рассрочке за рыболовные участки хотят перенести

Совет Госдумы рассмотрит предложение о переносе первого чтения законопроекта о рассрочке платы за перезакрепление рыболовных участков на более поздний срок. Ранее документ был включен в график на 19 ноября.

Вопрос о проекте закона, предусматривающего трехлетнюю рассрочку платы за рыболовные участки, Совет Госдумы рассмотрит на заседании 18 ноября. Профильный комитет предлагает перенести рассмотрение законопроекта в первом чтении с заседания Госдумы 19 ноября на более поздний срок.

Проект закона был внесен в ГД в июле группой депутатов и сенаторов и предусматривает внесение платы за перезаключение договора на рыболовный участок без торгов в течение трех лет. Сейчас постановление правительства отводит на уплату фактически два года.

Парламентарии считают законопроект о полноценной трехлетней рассрочке по-прежнему актуальной, сообщил ранее, отвечая на вопрос Fishnews, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, один из соавторов поправок Александр Двойных. При этом он добавил, что с Минсельхозом и Росрыболовством ведутся дискуссии о двух вариантах: принятии закона или корректировке постановления.

6 ноября также состоялось совещание у зампреда Госдумы Алексея Гордеева. По итогам правительству рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в постановление о принципах расчета и взимания платы. В том числе кабмину было предложено рассмотреть возможность дробления платы на четыре части по 25%, с внесением ежегодного платежа после лососевой путины, а также не учитывать коэффициент-дефлятор по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами и предусмотреть понижающий коэффициент для малого бизнеса.

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