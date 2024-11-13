Отраслевые ассоциации смотрят, как можно сделать производственный контроль эффективнее

У пользователей рыболовных участков в новых договорах появится новая функция — производственный контроль, направленный на борьбу с браконьерством. Аналогичные принципы могут распространить и на участки аквакультуры. Эту тему руководители отраслевых ассоциаций обсудили на конференции Fishnews.

По закону за пользователями рыболовных участков в новых договорах будет закрепляться обязанность по производственному контролю — предупреждению и выявлению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Организацию такой работы правительство РФ регламентировало постановлением от 18 мая 2024 г. № 625. Осуществлять производственный контроль будут уполномоченные работники пользователя РЛУ — производственные инспектора.

Пользователи участков и раньше, и сейчас были заинтересованы в защите биоресурсов и вкладывали в это средства, отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В нынешнем году к этой работе привлечено более 550 человек, затрачено 370 млн рублей — и это только по крупным компаниям, рассказал он.

Конечно, хотелось бы, чтобы введение статуса производственных инспекторов помогало бороться с браконьерством эффективнее. Однако для этого возможности таких сотрудников нужно расширить — предусмотреть полномочие изымать немаркированные, браконьерские, орудия лова и передавать их компетентным органам, считают в АРСО. «Мы можем лишь фиксировать факт совершения правонарушения, актировать эти данные и снимать на видеокамеру», — прокомментировал президент ассоциации.

Он отметил, что выступил с предложениями по совершенствованию производственного контроля на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета: СРХС 7 ноября обсуждал работу по новому законодательству о рыболовных участках.

Информация о том, что нормы производственного контроля планируется распространять на аквакультуру, прозвучала на площадке правления Ассоциации «Росрыбхоз» и чуть позже на мероприятиях в Совете Федерации, рассказал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

«Тот опыт, который сейчас получают рыбаки, для нас, безусловно, ценен», — отметил руководитель ДВ СПМ. При этом важно, чтобы у производственных инспекторов была возможность изымать незаконные орудия лова, поддержал он предложение коллег из сахалинской ассоциации.

Возможно, стоит посмотреть в сторону того, чтобы у сотрудников производственного контроля было приоритетное право на получение статусов внештатных инспекторов рыбоохраны и членов добровольной народной дружины пограничной службы, считает Роман Витязев.

В качестве основополагающего вопроса руководители ассоциаций выделили и обеспечение правовой защиты производственных инспекторов.

При этом участники обсуждения подчеркнули: очень важно, чтобы у работы производственных инспекторов — и в аквакультуре, и в рыболовстве — была четкая законодательная основа, чтобы не возникало неоднозначных правовых ситуаций.

Читайте также: Вопросы рыболовных участков вынесли на Сахалинский рыбхозсовет

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews