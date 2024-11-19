Рассмотрение законопроекта о рассрочке платы за участки перенесли

Совет Госдумы решил перенести рассмотрение законопроекта о рассрочке платы за рыболовные участки. Ранее его первое чтение было запланировано на 19 ноября. В профильном комитете Совета Федерации сообщали, что рассматривается вариант решения вопроса через поправки в постановление правительства.

Вопрос о законопроекте парламентариев, предусматривающем трехлетнюю рассрочку платы за рыболовные участки, Совет Госдумы рассмотрел на заседании 18 ноября. Решено перенести рассмотрение проекта в первом чтении с 19 ноября на более поздний срок. Информация об этом размещена в базе ГД.

Напомним, что поправки, предложенные группой депутатов и сенаторов в июле, предусматривает следующий механизм рассрочки платы за перезакрепление участка без торгов: 10% платы при заключении договора пользования; 30% — не позже года с даты заключения, 30% — не позже двух лет; 30% — не позже трех лет.

Постановление правительства, принятое в том же месяце, предусматривает выплату фактически в течение двух лет.

С Минсельхозом и Росрыболовством ведутся дискуссии о двух вариантах: принятии закона или корректировке постановления, сообщил в ноябре, отвечая на вопрос Fishnews, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

6 ноября также состоялось совещание у зампреда Госдумы Алексея Гордеева. По итогам правительству было рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в постановление о принципах расчета и взимания платы. В том числе кабмину было предложено рассмотреть возможность дробления платы на четыре части по 25%, с внесением ежегодного платежа после лососевой путины

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