Правительство дало отзыв на законопроект о рассрочке за рыболовные участки

Правительство предложило исключить из законопроекта депутатов и сенаторов положение о рассрочке платы за рыболовные участки — вопрос «при необходимости» надо решать через поправки в постановление, говорится в отзыве. При этом кабмин указал, что в доработке нуждаются и другие составляющие документа.

Правительство дало официальный отзыв на проект изменений закона о рыболовстве «в части уточнения порядка заключения договора пользования рыболовным участком». Законопроект внесла в июле на рассмотрение Госдумы группа парламентариев, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект привлек наибольшее внимание в связи с предложенными принципами рассрочки платы за перезаключение договора на рыболовный участок без торгов. Однако в нем есть и другие положения. Так, авторы поправок предложили включить в перечень оснований для досрочного расторжения договора на РЛУ для добычи анадромных рыб невнесение в установленном порядке и в установленные сроки платы за перезаключение договора.

Такое дополнение закона целесообразно, в то же время неясно, почему аналогичное основание для досрочного расторжения договора не предложено в отношении других видов водных биоресурсов, сказано в отзыве.

Также правительство указало на необходимость корректировки положения законопроекта о досрочном расторжении договора. Там говорится об уведомлении юрлица и индивидуального предпринимателя, однако порядок уведомления не установлен, отметили в кабмине.

Что касается рассрочки платы за участки, то правительство заявило, что этот вопрос уже урегулирован постановлением от 13 июля 2024 г. № 959. «В связи с этим корректировка порядка расчета и взимания платы при необходимости должна осуществляться путем внесения изменений в указанный акт правительства РФ. Таким образом, положения законопроекта, касающиеся порядка внесения платы, необходимо исключить», — говорится в отзыве.

Предлагаемое законопроектом увеличение срока взимания платы на один год с одновременным уменьшением в четыре раза (с 40% до 10%) размера платы, вносимой при заключении договора, может повлечь за собой риск формирования выпадающих доходов бюджетной системы РФ, а также негативно сказаться на бюджетном планировании, однако это не отражено в приложенных к законопроекту материалах, отметили в правительстве.

В итоге в кабмине заявили, что поддерживают законопроект при условии его доработки с учетом замечаний до первого чтения.

Напомним, что законопроект должен был рассматриваться в первом чтении 19 ноября, но по решению Совета ГД рассмотрение было перенесено на более поздний срок.

6 ноября также состоялось совещание у зампреда Госдумы Алексея Гордеева. По итогам правительству рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в постановление о принципах расчета и взимания платы. В том числе кабмину было предложено рассмотреть возможность дробления платы на четыре части по 25%, с внесением ежегодного платежа после лососевой путины, а также не учитывать коэффициент-дефлятор по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами (ставки заложены в формулу платы) и предусмотреть понижающий коэффициент для малого бизнеса.

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