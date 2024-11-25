Новости
Правительство предложило исключить из законопроекта депутатов и сенаторов положение о рассрочке платы за рыболовные участки

Правительство дало отзыв на законопроект о рассрочке за рыболовные участки

Правительство предложило исключить из законопроекта депутатов и сенаторов положение о рассрочке платы за рыболовные участки — вопрос «при необходимости» надо решать через поправки в постановление, говорится в отзыве. При этом кабмин указал, что в доработке нуждаются и другие составляющие документа.

Правительство дало официальный отзыв на проект изменений закона о рыболовстве «в части уточнения порядка заключения договора пользования рыболовным участком». Законопроект внесла в июле на рассмотрение Госдумы группа парламентариев, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект привлек наибольшее внимание в связи с предложенными принципами рассрочки платы за перезаключение договора на рыболовный участок без торгов. Однако в нем есть и другие положения. Так, авторы поправок предложили включить в перечень оснований для досрочного расторжения договора на РЛУ для добычи анадромных рыб невнесение в установленном порядке и в установленные сроки платы за перезаключение договора.

Такое дополнение закона целесообразно, в то же время неясно, почему аналогичное основание для досрочного расторжения договора не предложено в отношении других видов водных биоресурсов, сказано в отзыве.

Также правительство указало на необходимость корректировки положения законопроекта о досрочном расторжении договора. Там говорится об уведомлении юрлица и индивидуального предпринимателя, однако порядок уведомления не установлен, отметили в кабмине.

Что касается рассрочки платы за участки, то правительство заявило, что этот вопрос уже урегулирован постановлением от 13 июля 2024 г. № 959. «В связи с этим корректировка порядка расчета и взимания платы при необходимости должна осуществляться путем внесения изменений в указанный акт правительства РФ. Таким образом, положения законопроекта, касающиеся порядка внесения платы, необходимо исключить», — говорится в отзыве.

Предлагаемое законопроектом увеличение срока взимания платы на один год с одновременным уменьшением в четыре раза (с 40% до 10%) размера платы, вносимой при заключении договора, может повлечь за собой риск формирования выпадающих доходов бюджетной системы РФ, а также негативно сказаться на бюджетном планировании, однако это не отражено в приложенных к законопроекту материалах, отметили в правительстве.

В итоге в кабмине заявили, что поддерживают законопроект при условии его доработки с учетом замечаний до первого чтения.

Напомним, что законопроект должен был рассматриваться в первом чтении 19 ноября, но по решению Совета ГД рассмотрение было перенесено на более поздний срок.

6 ноября также состоялось совещание у зампреда Госдумы Алексея Гордеева. По итогам правительству рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в постановление о принципах расчета и взимания платы. В том числе кабмину было предложено рассмотреть возможность дробления платы на четыре части по 25%, с внесением ежегодного платежа после лососевой путины, а также не учитывать коэффициент-дефлятор по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами (ставки заложены в формулу платы) и предусмотреть понижающий коэффициент для малого бизнеса.

Читайте также: Рыбаки и банки просчитывают варианты

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Хотим, чтобы в отрасли слышали друг друга

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий КЛЮНЕЕВ

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ

Дмитрий КЛЮНЕЕВ

К преференциальным режимам обратились крупнейшие рыбопромышленные компании

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Форум и выставка растут органично

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

FMF-1000 — это наиболее мощная и продвинутая модель эхолота SEAMAN

SEAMAN: все о рыбе расскажет аргентинский эхолот

Компания была вынуждена пропустить нынешнюю лососевую путину

А в воде ли дело?

Несмотря на санкции, «Колд Трейд» по-прежнему готова реализовать современные проекты с холодильными системами для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов

Российских рыбопромышленников не оставят без холодильников

За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.