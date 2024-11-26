Ставка пошлины на экспорт рыбы и морепродуктов в декабре останется прежней

Минэкономразвития определило ставку вывозной таможенной пошлины, увязанной для целого ряда товаров с курсом доллара к рублю, на декабрь 2024 г. Показатель для расчетов по-прежнему максимальный.

Ставка вывозной таможенной пошлины на товары, указанные в пункте 1 постановления правительства РФ от 21 сентября 2023 г. № 1538, на период с 1 по 31 декабря 2024 г. включительно составит 7% от таможенной стоимости. Такой же ставка была и в ноябре, сообщает корреспондент Fishnews.

Гибкие экспортные пошлины, ставка которых ежемесячно определяется Министерством экономического развития на основании мониторинга валютного курса, предусмотрены в отношении широкого круга товаров. В список входят в том числе рыба и морепродукты.

В ноябре правительство решило вывести из-под действия экспортных пошлин некоторые категории продукции из водных биоресурсов, в том числе мороженую сардину и филе минтая.

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