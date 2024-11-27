Отрасль обсудит текущее положение дел на собрании ВАРПЭ

Финансовое положение предприятий рыбохозяйственного комплекса и вызовы, которые будут определять условия их работы в ближайшие годы, представители бизнес-сообщества и органов власти обсудят 5 декабря на общем собрании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Суммарная задолженность рыбной отрасли по кредитам и займам за первые 8 месяцев 2024 г. достигла 1,04 трлн рублей, сообщила в своем телеграм-канале Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Это на 26% больше, чем в аналогичный период прошлого года, и в 2,7 раза, чем в 2019 г., подсчитали в ассоциации. Кредиторская задолженность отрасли уже на 36% превышает ее выручку и почти в 17 раз — прибыль. На общем собрании ВАРПЭ, которое состоится 5 декабря в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей, планируется всестороннее обсуждение состояния дел в рыбной отрасли. Решение о его проведении принял Совет ВАРПЭ.

В мероприятии помимо представителей рыбацкого бизнес-сообщества примут участие председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В формате видеосвязи к участникам собрания присоединится губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, к собранию ассоциация подготовит актуальный отчет о финансовых результатах рыбной отрасли и ключевых проблемах, с которыми сталкиваются рыбопромышленные предприятия. С оценкой ситуации выступит президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Точку зрения государства по различным направлениям регулирования рыбохозяйственного комплекса представят докладчики от Минсельхоза, Федеральной таможенной службы и других органов власти. Ряд стратегических и проблемных вопросов дальнейшего развития отрасли поднимут руководители рыбацких ассоциаций, представители АНО «Судпром» и ЦРПТ. Итоговое решение, которое на собрание утвердят члены ВАРПЭ, планируется направить в правительство, парламент и органы власти, пояснили в пресс-службе ассоциации.

В связи с юбилеем ВАРПЭ, которой в этом году исполнилось 30 лет, в рамках собрания запланировано вручение государственных и отраслевых наград членам и сотрудникам ассоциации. Мероприятие будут освещать ведущие федеральные СМИ.

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