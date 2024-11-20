Ассоциации готовятся к ДВНПС

Дальневосточный научно-промысловый совет планируется собрать во Владивостоке 28 ноября. Руководители ассоциаций намерены поднять на заседании вопросы распределения допустимого улова по видам квот, поддержки берегового производства морепродуктов.

Одной из ключевых тем осеннего заседания Дальневосточного научно-промыслового совета традиционно станет подведение итогов лососевой путины. По предварительным данным, в этом году на Дальнем Востоке рыбаки взяли 235 тыс. тонн тихоокеанских лососей — меньше, чем в прошлые годы. Тем не менее по районам промысла ситуация различается (подборка публикаций о результатах путины в разных регионах доступна по ссылке).

Совет обсудит и подготовку к минтаевой путине следующего года. Хотелось бы услышать информацию науки о состоянии ресурсной базы, отметили представители ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Планируется и рассмотреть распределение общих допустимых уловов водных биоресурсов на 2025 г. по видам квот. Сейчас приказ о таком разделении уже вышел по крабам Дальневосточного бассейна, и определенные вопросы в связи с этим планируется поднять в рамках ДВНПС, сообщил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Есть у отраслевых объединений и предложения для включения в повестку дня помимо основных тем. Так, в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предлагают обсудить возможности производственного контроля — работы пользователей рыболовных участков по борьбе с нарушениями в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Также в АРСО рассчитывают выступить на совете с предложением о включении трубачей в список объектов прибрежного рыболовства. На Сахалине есть береговое производство продукции из морепродуктов, уловы моллюсков доставляются для обработки на дальневосточный берег — это как раз отвечает требованиям к «прибрежке», а при работе в режиме прибрежного промысла инвесторы получат дополнительные ресурсы, сообщил президент ассоциации Максим Козлов.

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