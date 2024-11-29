В Приморье обсуждают изменения для любительской рыбалки

В Приморском крае могут начать формирование участков для организации любительской рыбалки, увеличить суточные нормы вылова лососей и разрешить рыбакам-любителям использовать сети. Такие шаги обсуждаются в региональном правительстве в качестве мер по развитию туризма.

Идеи озвучила заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна Рыжкова на круглом столе, посвященном развитию рыболовного туризма. Она отметила, что правила рыболовства позволяют вести любительский лов на территории края свободно и бесплатно, вне зависимости от наличия специальных участков, сообщает корреспондент Fishnews.

«Сеть рыболовных участков для любительской рыбалки была ликвидирована в 2019-2021 годах. Ранее фонд таких участков состоял из 35 единиц, в том числе были участки для вылова анадромных видов рыб. Но пользователями этих участков не была создана соответствующая инфраструктура. И агентством по рыболовству Приморского края были сформированы предложения по внесению изменений в правила рыболовства в части запрета сетных орудий промысла и установления специальных мест добычи крабов и тихоокеанских лососей», — рассказала замминистра.

Она обратила внимание, что другие прибрежные регионы Дальнего Востока не отказались от участков для организации любительской рыбалки, а в некоторых субъектах Федерации в определенных местах рыбакам-любителям разрешено использовать сети. По словам Яны Рыжковой, например, в Камчатском крае предприятия — организаторы любительской рыбалки развивают инфраструктуру, строят базы и стоянки. Путевки реализуются не только туристам, но и местным жителям — либо бесплатно, либо на льготных условиях.

«Мы в этом году совместно с муниципальными образованиями края попытались определить потребность в формировании рыболовных участков для любительского рыболовства. Три муниципальных округа выразили такую заинтересованность — Лазо, Большой Камень и Кавалеровский. У рыбохозяйственной науки есть определенное мнение на эту инициативу. По мнению ТИНРО, формирование таких участков нецелесообразно», — сообщила замминистра.

По ее словам, одним из предложений отраслевой науки по оптимизации любительского рыболовства может стать увеличение суточной нормы добычи лососей: по горбуше — с двух до четырех штук, по кете — с одной до трех, по симе — тоже с одной до трех. «Мы это в целом поддерживаем и готовы в соответствии с наукой отработать», — отметила Яна Рыжкова.

Она считает, что следует больше внимания уделить изменению подходов в сфере любительского рыболовства в Приморском крае. В частности, «дополнительно с регулятором и наукой еще раз обсудить возможность формирования участков, может быть, более точечно, более конкретно в муниципальных округах, а также применение сетных орудий лова и закрепление конкретных акваторий, где целесообразно такие участки формировать для любительского рыболовства».

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