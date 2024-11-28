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Круглый стол по развитию рыболовного туризма прошел в столице Приморья

Рыболовный туризм хотят развивать в Приморье

Власти Приморского края готовы выделять до 2,5 млн рублей на организацию одного места для любительской рыбалки, а также субсидировать различные меры по развитию рыболовного туризма. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на тематическом круглом столе во Владивостоке.

Круглый стол «Рыболовный туризм как один из перспективных видов экологического туризма и фактор сохранения диких популяций рыбы» прошел в правительстве Приморского края, сообщает корреспондент Fishnews.

Во встрече участвовали представители федеральных и региональных органов власти, профильных общественных организаций, научного сообщества. Модератором стала экс-губернатор Мурманской области, президент ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун.

Она пообещала, что лейтмотивом всей встречи будет принцип «поймал — отпустил». «Дальневосточники привыкли к изобилию рыбы, однако это — исчерпаемый ресурс. За последние 25 лет 75% атлантического лосося, я не говорю про Дальний Восток, исчезло по причине того, что человек ведет незаконный промысел, разворачивает производство, добывает полезные ископаемые у истоков рек. Мы с вами можем стать свидетелями полного исчезновения лосося», — сказала модератор.

«Наша задача — создать все условия для того, чтобы любительская рыбалка была доступна не только для жителей нашего края, но и чтобы она могла сама по себе генерировать развитие туризма», — заявил участвовавший в круглом столе губернатор Олег Кожемяко:

Он сообщил о готовности поддерживать организаторов речного рыболовного туризма в Приморье. «Готовы финансировать до 2,5 миллиона рублей на организацию одного места рыболовства. Мы можем субсидировать места для устройства вертолетных площадок, чтобы был туда подлет», — пообещал глава региона.

Губернатор также рассказал о мерах поддержки для организаторов морского рыболовного туризма.

«Мы готовы разработать параметры и тем организациям, которые имеют рыболовные суда, помочь субсидировать регистрацию, страховку, стоянку. Это нужно сделать, чтобы тот, кто захочет, был «обелен». У нас огромнейший потенциал в туризме, связанный с нашими соседями — Китайской Народной Республикой. Жители Китая готовы к нам ехать, готовы заплатить за это деньги, но им нужен сервис. Они должны быть уверены, что это безопасно. Все суда должны быть зарегистрированы в перечне. И тогда наш Туристско-информационный центр, другие туристские организации смогут определить порядок, стоимость такого тура, будь то, к примеру, рыбалка на кальмара или тунца, и уже организованным образом принимать туристов», — заявил Олег Кожемяко.

Руководитель региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Приморского края» Александр Ермолаев предложил создать единый рыболовно-туристический центр. «Объем рыбаков, катеров, туристов очень велик. По нашим подсчетам, в этом году мы «переварили» примерно 50 тысяч только иногородних. У нас на сегодняшний день запрос от китайцев такой, какой мы физически не «переварим». Потенциал этого года показал, что необходим такой центр, куда любой сможет подъехать и обратиться, будь он стихийный турист или нет», — отметил Александр Ермолаев.

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