Отсрочка и рассрочка по участкам пойдут отрасли в плюс

Перенос кампании по перезакреплению рыболовных участков на 2026 г. и распределение платежей на четыре года могли бы резко улучшить условия для предприятий и увеличить количество заявок, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Если процесс перезаключения договоров на рыболовные участки будет происходить в 2025 г. на условиях, которые установлены июльским постановлением правительства, предприятиям потребуется заплатить 180 млрд рублей, заявил на пресс-конференции 11 декабря президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. С учетом коэффициента-дефлятора 1,08 эта сумма вырастет примерно до 200 млрд рублей, отметил он, отвечая на вопрос корреспондента Fishnews.

Уплатить эту сумму пользователи участков должны будут в два приема: 70% — в 2025 г. и 30% — в 2026 г., отметил руководитель ассоциации. По словам Германа Зверева, для этого им потребуется брать банковские кредиты, стоимость которых при ключевой ставке 23% окажется на уровне 28%.

«Конечно, для предприятий вариант, при котором они должны будут заплатить свыше 200 млрд рублей за два года, взяв деньги почти под 30%, — это плохо», — констатировал руководитель крупнейшей отраслевой ассоциации. Он добавил, что по итогам 2023 г. кредиторская задолженность только камчатских лососевиков перед банками уже достигла 110 млрд рублей.

По оценке ВАРПЭ, если перезаключение договоров перенести на 2026 г., а плату за участки вносить в течение четырех лет — с 2026 по 2029 гг. — и без применения коэффициента-дефлятора, финансовая нагрузка на отрасль заметно снизится, поскольку размер платы за участки будет рассчитываться с учетом результатов провальной лососевой путины 2024 г.

«Предприятия должны будут заплатить примерно 150 млрд рублей за четыре года. И при этом они будут брать кредиты не под 30%, а, исходя из этого периода, в горизонте от 15% до 25%. Конечно, это гораздо выгоднее. Это резко увеличит количество заявок и резко улучшит условия для предприятий», — подчеркнул Герман Зверев.

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