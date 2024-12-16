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Вопрос о поддержке рыбодобывающих предприятий Чукотки подняли на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы предложили поддержать предприятия Чукотки в связи с проловом

Адресно проработать проблемные вопросы рыбной отрасли Чукотского автономного округа предложили в Совете Федерации. В этом году в основном районе добычи лососей действовал запрет на промышленный лов.

Вопрос о поддержке рыбодобывающих предприятий Чукотки представитель региона в Совете Федерации Анна Отке подняла на совещании «Развитие береговой инфраструктуры сельских и прибрежных рыбацких поселений на территории Дальнего Востока».

В этом году действовал запрет на промышленную добычу красной рыбы в бассейне рек Анадырского лимана и лимане — такое решение было принято в связи с депрессивным состоянием ресурсов анадырской кеты, сообщает корреспондент Fishnews.

«Рассматривается ли Министерством сельского хозяйства возможность принятия мер поддержки предприятий, которые вынуждены терять прибыль и в то же время они платят коммунальные услуги, налоги, зарплаты и т.д.», — обратилась сенатор к отраслевому регулятору. Она отметила, что такое решение было бы актуально в том числе в связи с тем, что ограничения вылова могут вводиться и дальше.

Пока такие меры не рассматривались, но этот вопрос — господдержки при значительном снижении добычи — будет принят в работу, прокомментировал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений Кац. При этом, по его мнению, такая поддержка должна оказываться при участии региона, получающего часть средств от сбора за пользование водными биоресурсами (а ставки сбора в последние годы выросли).

Прогноз по путине на Чукотке на ближайшие годы достаточно пессимистический, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. «Поэтому, наверное, какие-то меры поддержки надо все-таки вместе с субъектом прорабатывать», — добавил он.

Зампредседателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, проводивший совещание, предложил включить в его протокол адресную проработку проблемных вопросов рыбной отрасли Чукотки. Отсутствие подходов рыбы — это проблема не только предприятий, но и рыбацких поселков, обратил внимание сенатор.

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Fishnews

  • Вопрос о поддержке рыбодобывающих предприятий Чукотки подняли на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Сенатор от Чукотского автономного округа Анна ОТКЕ. Фото пресс-службы СФ
  • Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений КАЦ. Фото пресс-службы СФ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Зампредседателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий ШИРОКОВ. Фото пресс-службы СФ
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