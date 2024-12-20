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Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Сергей Рябченко: Сенаторы подняли очень важные вопросы по плате за рыболовные участки

В профильном комитете Совета Федерации считают необходимым доработать проект изменений постановления о плате за рыболовные участки. Очень важно поддержать позицию сенаторов, ведь за этим — сохранение предприятий, заявил руководитель ассоциации Хабаровского края Сергей Рябченко.

Минсельхоз в декабре представил проект изменений в правила расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков. Однако в документе не в полной мере отражены моменты, которые рассматривались на ноябрьском совещании у вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, обратили внимание в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Председатель комитета Александр Двойных согласился с необходимостью обратиться по этому вопросу в Минсельхоз.

Очень важно поддержать позицию профильного комитета, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «Пока проект не предусматривает для участков промышленного лова лососей отказ от коэффициента-дефлятора при определении расчетных сумм сбора за водные биоресурсы, а эта величина, в свою очередь, закладывается в расчет платы за участок. Получается рост возможных расходов предприятий. Не содержится и мер поддержки малого бизнеса», — обратил внимание в беседе с корреспондентом Fishnews руководитель АПРОХК.

«Регуляторы видят первоочередную задачу в наполнении федерального бюджета. Получается: сегодня соберем деньги, а с финансово-экономическим состоянием предприятий, которые добывают и перерабатывают лосось, разберемся потом», — обрисовал ситуацию Сергей Рябченко.

Рыбодобытчики, отметил он, понимают важность увеличения бюджетных поступлений, и для этого уже немало сделано: проведены аукционы по продаже крабовых квот, увеличены ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Так, по словам Сергея Рябченко, в Хабаровском крае платежи в бюджет за пользование водными биоресурсами в 2023 г. по сравнению с предыдущим годом возросли в шесть раз.

Но в случае с участками речь идет уже об устойчивости предприятий, продолжении их деятельности. В том числе о хозяйствующих субъектах, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, напомнил руководитель ассоциации.

«Считаем, что доработка подготовленного Минсельхозом России проекта документа позволит продолжить производственную деятельность большему количеству предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним», — сказал глава АПРОХК.

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