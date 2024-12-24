Российская икра минтая выходит на новый рынок

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) продолжает работать над созданием рынка отечественной минтаевой икры в Китае. После презентации продукта на выставке в Циндао следующим шагом стали исследования потребительских предпочтений.

В середине 2000-х поставки икры минтая за рубеж обеспечивали более 40% от всего российского минтаевого экспорта. Сегодня, когда цена на эту продукцию упала почти в четыре раза, экспортную выручку удается сохранить только за счет наращивания объемов отгрузок. Причиной стала стагнация потребления на главном рынке — в Японии. Чтобы исправить ситуацию, АДМ работает над созданием альтернативного рынка в Китае.

Площадкой для презентации нового для китайского рынка рыбного продукта стала China Fisheries and Seafood Expo. Крупнейшая в Азии отраслевая выставка прошла с 30 октября по 1 ноября 2024 г. в Циндао. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак лично пригласил гостей и китайских партнеров посетить экспозицию ассоциации и попробовать новинку.

Шеф-повар из КНР готовил на дегустационном стенде традиционные китайские блюда, заменив привычные ингредиенты на икру минтая. Причем она использовалась как в качестве основного, так и дополнительного ингредиента. Специально разработанное меню учитывало кулинарные особенности различных провинций страны.

За три дня выставки посетителям China Fisheries and Seafood Expo предложили в общей сложности свыше 1000 порций 10 различных блюд. Стенд АДМ привлек внимание и официальных делегаций.

Сейчас китайское маркетинговое агентство из Шанхая по заказу АДМ исследует потенциал рынка, в том числе посредством опросов переработчиков и фокус-групп покупателей. Нужно понять отношение местных потребителей к минтаевой икре, выявить предпочтения и возможные барьеры для ее продвижения. По итогам дегустации в Циндао, фокус-групп и серии кабинетных исследований маркетологи предложат конкретные шаги по реализации этой программы.

«Если наша гипотеза о перспективах рынка получит подтверждение цифрами, нам предстоит конкретизировать стратегию выхода на рынок и разработать план дальнейших действий уже с подключением участников ассоциации и партнеров в Китае. Икра минтая — это, безусловно, нишевой рынок. Поэтому, на наш взгляд, самой верной стратегией является коллаборация российских рыбаков, поставляющих сырье (мороженую икру), и местных заводов, знающих, какой готовый продукт предложить местному населению», — рассказал Алексей Буглак.

По его словам, впереди очень серьезная часть проекта — формирование пула заинтересованных китайских переработчиков для последующего формирования ассортимента продукции из икры минтая и вывода новой линейки на рынок.

Пока перспективы этого амбициозного проекта ассоциация оценивает осторожно, но все-таки рассчитывает, что минтаевая икра способна занять свою нишу на китайском рыбном рынке. «Если мы достигнем объема поставок в 5 тыс. тонн в год, это, конечно, станет значимым достижением. И будет для российских минтайщиков отправной точкой дальнейшей экспансии на рынке», — отметил Алексей Буглак.

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