Новости
Презентацию российской икры минтая АДМ организовала на China Fisheries and Seafood Expo в Циндао. Фото пресс-службы ассоциации

АДМ предложила китайским гурманам икорные деликатесы

Ассоциация добытчиков минтая работает над созданием в Китае нового рынка — российской минтаевой икры. Презентацию этого продукта АДМ организовала на China Fisheries and Seafood Expo в Циндао.

Крупнейшая в Азии отраслевая выставка прошла с 30 октября по 1 ноября. Торжественное открытие стенда АДМ состоялось в первый день China Fisheries & Seafood Expo. Президент ассоциации Алексей Буглак пригласил гостей и китайских партнеров посетить экспозицию и продегустировать новинку.

Шеф-повар из КНР на протяжении всех дней выставки готовил на дегустационном стенде АДМ различные китайские блюда с икрой минтая. Специально разработанное меню учитывало кулинарные особенности различных провинций страны, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

«Икра минтая остается относительно незнакомым для китайских потребителей продуктом. За три дня выставки мы предложили посетителям свыше 1000 порций 10 различных блюд с икрой минтая. Так мы показали, что этот продукт может отлично вписаться в культурный код Поднебесной», — рассказал о задумке Алексей Буглак.

Стенд АДМ привлек внимание официальных делегаций. Первую возглавили с китайской стороны руководитель департамента животноводства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Китая Ван Лецзюнь, с российской — представитель Росрыболовства в Китае Сергей Михеев. Затем дегустацию посетил мэр Циндао Чжао Хаочжи. 31 октября на стенде прошли переговоры с делегацией Народного правительства города Далянь, которую возглавил заместитель мэра Чу Тяньюнь.

Гости стенда позитивно восприняли идею АДМ о совместном с китайскими переработчиками сырья проекте по продвижению икры. Ассоциацию пригласили посетить провинцию Ляонин с презентацией.

В АДМ напомнили, что Китай — один из основных рынков сбыта для российских минтайщиков. В 2023 г. на него пришлось 68% экспорта минтая в натуральном объеме и 57% — в деньгах. За 9 месяцев с начала текущего года КНР импортировала из России 453 тыс. тонн минтаевой продукции более чем на 471 млн долларов.

Сегодня российские рыбаки не экспортируют икру минтая для внутреннего потребления в Китай, но потенциал поставок АДМ оценивает в более чем 5 тыс. тонн в год. В мае ассоциация приняла решение актуализировать программу по продвижению этой продукции на внутреннем рынке КНР и формированию в стране нового нишевого рынка.

Читайте также: Экспортеры минтая ожидают господдержки

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Презентацию российской икры минтая АДМ организовала на China Fisheries and Seafood Expo в Циндао. Фото пресс-службы ассоциации
  • Шеф-повар из КНР на протяжении всех дней выставки готовил на дегустационном стенде АДМ различные китайские блюда с икрой минтая
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: КНРадмвыставкаикракитайправительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий КЛЮНЕЕВ

    Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ

    Дмитрий КЛЮНЕЕВ

    К преференциальным режимам обратились крупнейшие рыбопромышленные компании

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Форум и выставка растут органично

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    Несмотря на санкции, «Колд Трейд» по-прежнему готова реализовать современные проекты с холодильными системами для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов

    Российских рыбопромышленников не оставят без холодильников

    За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

    НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

    Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

    Для защиты рыбацких интересов

    В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

    Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

    События

    В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

    Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

    Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

    Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.