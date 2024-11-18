АДМ предложила китайским гурманам икорные деликатесы

Ассоциация добытчиков минтая работает над созданием в Китае нового рынка — российской минтаевой икры. Презентацию этого продукта АДМ организовала на China Fisheries and Seafood Expo в Циндао.

Крупнейшая в Азии отраслевая выставка прошла с 30 октября по 1 ноября. Торжественное открытие стенда АДМ состоялось в первый день China Fisheries & Seafood Expo. Президент ассоциации Алексей Буглак пригласил гостей и китайских партнеров посетить экспозицию и продегустировать новинку.

Шеф-повар из КНР на протяжении всех дней выставки готовил на дегустационном стенде АДМ различные китайские блюда с икрой минтая. Специально разработанное меню учитывало кулинарные особенности различных провинций страны, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

«Икра минтая остается относительно незнакомым для китайских потребителей продуктом. За три дня выставки мы предложили посетителям свыше 1000 порций 10 различных блюд с икрой минтая. Так мы показали, что этот продукт может отлично вписаться в культурный код Поднебесной», — рассказал о задумке Алексей Буглак.

Стенд АДМ привлек внимание официальных делегаций. Первую возглавили с китайской стороны руководитель департамента животноводства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Китая Ван Лецзюнь, с российской — представитель Росрыболовства в Китае Сергей Михеев. Затем дегустацию посетил мэр Циндао Чжао Хаочжи. 31 октября на стенде прошли переговоры с делегацией Народного правительства города Далянь, которую возглавил заместитель мэра Чу Тяньюнь.

Гости стенда позитивно восприняли идею АДМ о совместном с китайскими переработчиками сырья проекте по продвижению икры. Ассоциацию пригласили посетить провинцию Ляонин с презентацией.

В АДМ напомнили, что Китай — один из основных рынков сбыта для российских минтайщиков. В 2023 г. на него пришлось 68% экспорта минтая в натуральном объеме и 57% — в деньгах. За 9 месяцев с начала текущего года КНР импортировала из России 453 тыс. тонн минтаевой продукции более чем на 471 млн долларов.

Сегодня российские рыбаки не экспортируют икру минтая для внутреннего потребления в Китай, но потенциал поставок АДМ оценивает в более чем 5 тыс. тонн в год. В мае ассоциация приняла решение актуализировать программу по продвижению этой продукции на внутреннем рынке КНР и формированию в стране нового нишевого рынка.

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