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Рыбаков встречали с оркестром

«Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого типа. Экипаж траулера-чемпиона торжественно встретили во Владивостоке.

Впервые «Петр I» установил мировой рекорд в 2019 г.: тогда российские рыбаки взяли свыше 87 тыс. тонн. Через четыре года судно «Тралфлота» (входит в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи») превзошло собственный результат, поймав более 90 тыс. тонн. Капитан-директор траулера Александр Бухинник по указу президента был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Новый год — и новый рекорд: на этот раз «Петр I» преодолел планку в 93 тыс. тонн. На промысле провели 307 дней. Как и в прошлые годы, максимального результата удалось добиться силами экипажей, которые возглавляли капитан-директоры Александр Рыбалочка и Александр Бухинник.

На предприятии коллективом гордятся. «Мы умеем работать, а экипаж «Петра I» умеет работать лучше всех», — отметил трудовые успехи моряков генеральный директор «Тралфлота» Владимир Рекасов.

Рыбацкая работа — самая честная в мире, считает руководитель компании: здесь каждый день должен быть результат.

Руководящий состав компании и судна обратился к экипажам и их семьям со сцены

Капитан-директор Александр Бухинник похвалил техническое оснащение траулера, но убежден, что залог успех — не только в этом. «Корабль — красавец! Максимально модернизированный. Оборудование, аппаратура — всё новейшее, всё лучшее. Но хочу, чтобы все понимали: результат дают люди», — сказал он.

«То, что экипаж судна «Петр I» уже несколько лет удерживает и не уступает лидерство не только на Дальневосточном бассейне, но и в мире, является четким свидетельством вашего высокого профессионализма и сплоченности команды», — поздравил рыбаков с высоким результатом президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

В память о выдающейся работе члены экипажей получили благодарности и подарки, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбаки будут стремиться к новым рекордам, сказал Александр Рыбалочка.

Рыбакам вручили памятные подарки и почетные грамоты

Хорошие результаты демонстрирует и другие суда такого типа, работающие в компании, обратил внимание Владимир Рекасов. Так, МРКТ «Ерофей» взял 84 тыс. тонн, а «Сергей Бочкарев», как ожидается, завершит промысловый год с объемами в 80 тыс. тонн. «Результатам работы 2024 года мы довольны. Мы нарастили объемы, освоили выпуск дополнительной продукции», — поделился руководитель «Тралфлота». При этом предприятие не останавливается на достигнутом, причем пути для улучшений предлагают и сами экипажи, отметил он.

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  • Рыбаков встречали с оркестром
  • За работу рыбаков поблагодарил гендиректор «Тралфлота» Владимир РЕКАСОВ
  • Награду получает капитан-директор МРКТ «Петр I» Александр РЫБАЛОЧКА
  • Руководство компании отметило заслуги и другого капитан-директора «Петра I» Александра БУХИННИКА
  • Экипаж судна-рекордсмена поздравил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК
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