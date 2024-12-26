ЦСМС рассказал о работе над новым форматом выдачи разрешений на вылов

Центр системы мониторинга рыболовства и связи совместно с Росрыболовством работают над переводом в проактивный режим оформления разрешений на вылов водных биоресурсов. Это позволит получать документ в течение одного рабочего дня.

С инициативой внедрения такого формата выступил Аналитический центр при правительстве России, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Предложение поддержал бизнес.

Территориальные управления Росрыболовства ежегодно выдают порядка 30 тыс. разрешений на вылов и около 50 тыс. изменений к ним.

В 2022 г. ЦСМС вывел форму подачи заявления на оформление разрешения на портал «Госуслуги», однако до марта 2023 г. эти документы выдавались в бумажном виде. С марта 2023 г. процесс полностью перешел в электронный формат. Это позволило сократить срок оказания услуги в три раза — с 15 до 5 рабочих дней (по факту до 2,5 дней), отметили в Центре.

«Госуслуга по получению разрешений на вылов и изменений к ним сегодня является самой популярной среди рыбаков. С переходом на электронный формат мы существенно упростили процесс получения разрешительных документов, сократили сроки оказания услуг, и, что самое главное, исключили необходимость доставки документов на суда во время промысла. Однако мы понимали, что есть возможности дальнейшей оптимизации процесса, поэтому совместно с Росрыболовством тщательно проработали инициативу АЦ правительства России, определили необходимые для внедрения системы шаги и уже приступили к ее разработке. Насколько известно, данное предложение нашло поддержку у бизнеса. Рассчитываем завершить эту работу в 2025 году», — заявил начальник ЦСМС Александр Михайлов.

Напомним, что в следующем году не менее чем 50 видов разрешений предполагается отобрать для перевода в проактивный формат их продления и выдачи — такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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