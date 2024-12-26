Совет по науке определил приоритеты в ресурсных исследованиях

В 2025 г. специалисты ВНИРО продолжат морские экспедиционные исследования в основных рыбохозяйственных бассейнах, экономзонах ряда стран Африки, а также в Черноморском регионе.

Морские и пресноводные экспедиционные исследования Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) рассмотрели на заседании совета по науке, которое 25 декабря провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Члены совета подвели предварительные итоги работ 2024 г. по основным рыбохозяйственным бассейнам и определили приоритетные задачи на 2025 г.

Важнейшим событием уходящего года для рыбохозяйственной науки стало начало работ в рамках Большой африканской экспедиции. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, научные суда «Атлантниро» и «Атлантида» выполнили четыре съемки в экономических зонах Мавритании, Марокко и Республики Гвинея. В 2025 г. запланированы исследования в зонах стран Северо-Западной Африки, в водах Гвинейского залива и западной части Индийского океана.

В 2024 г. впервые была организована масштабная съемка омуля, охватившая всю акваторию озера Байкал. По оценке ученых, запас омуля приблизился к 9 тыс. тонн. Мероприятия комплексной программы Росрыболовства по восстановлению популяции байкальского омуля рассчитаны до конца 2025 г.

В акваториях Черного моря специалисты ВНИРО провели комплексные исследования на судне «Олег Бетин» и обнаружили первые признаки восстановления запасов камбалы-калкана.

В 2025 г. продолжатся экспедиционные съемки минтая, сельди, трески, лососевых и других промысловых видов рыб и беспозвоночных. Участники заседания отдельно остановились на вопросах рациональной эксплуатации запасов крабов, крабоидов и креветок.

По результатам исследований, выполненных в текущем году, совет принял решение подготовить предложения по корректировкам ОДУ на 2025 г. и обсудить их в феврале. Илья Шестаков также поручил уделить особое внимание исследованиям на Черном море в связи с экологической ситуацией в регионе после аварии в Керченском проливе.

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