Роспотребнадзор напомнил потребителям о цифровой маркировке икры

К концу 2024 г. в системе цифровой маркировки зарегистрировалось почти 38 тыс. участников оборота икры. Объем снабженной кодом продукции оценивается более чем в 12 тыс. тонн.

Роспотребнадзор решил напомнить потребителям о возможностях цифровой маркировки икры. С 1 мая 2024 г. маркировка средствами идентификации лососевой и осетровой икры обязательна для производителей в России.

Реализация икры, произведенной или ввезенной на территорию РФ до 30 апреля 2024 г. включительно, без маркировки средствами идентификации допускается до окончания срока годности, обратили внимание в ведомстве.

По данным на конец года, в системе маркировки зарегистрировано почти 38 тыс. участников, осуществляющих оборот икры, рассказали Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора.

При сканировании кода Data Matrix с помощью мобильного приложения потребитель получает сведения о названии продукции, наименовании производителя, его местонахождении, стране происхождения, объеме, дате производства, сроке годности, списке ингредиентов, а также о разрешительной документации и ветеринарном сертификате, перечислили в федеральной службе.

«Обращаем внимание потребителей, что если при проверке через приложение система сообщает о том, что товар сомнительный, выполнены не все требования маркировки, то потребитель вправе обратиться по месту своего жительства для проверки Роспотребнадзором указанных фактов», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что Минпромторг в конце прошлого года разработал проект постановления об исключении из-под требования об обязательной цифровой маркировки мороженой икры в ястыках.

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