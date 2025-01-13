Узбекистан сообщил о договоренностях в сфере рыболовства с Россией

Российская сторона согласовала выделение Узбекистану квот вылова минтая и сельди в исключительной экономзоне РФ с 2025 г. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики.

Заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Кахрамон Юлдашев и заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев в режиме видеоконференции провели переговоры по вопросам рыбного хозяйства. Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в этой сфере.

Правительство России согласовало выделение квоты на вылов 20 тыс. тонн минтая и 5 тыс. тонн сельди для Узбекистана в Дальневосточном бассейне в исключительной экономической зоне РФ с 2025 г., сообщается в телеграм-канале узбекистанского Минсельхоза.

Состоялась церемония подписания протокола первой сессии российско-узбекской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

По итогам встречи стороны договорились развивать научно-техническое сотрудничество и совместные исследования в сфере рыболовства и аквакультуры, повышать квалификацию кадров для рыбной отрасли, направлять специалистов для обмена опытом.

Как уже сообщало Fishnews, весной 2024 г. руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подписал протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области рыболовства с Узбекистаном. Было предусмотрено, что российская сторона ежегодно рассматривает вопрос о распределении квот вылова водных биоресурсов в исключительной экономзоне РФ для Узбекистана и выдает лицензии на их освоение для совместных предприятий и организаций.

Андрей Яковлев является представителем России в российско-узбекской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

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