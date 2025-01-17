Минсельхозу уточнили полномочия

Правительство закрепило за Министерством сельского хозяйства полномочия по утверждению перечня не только видов животных, используемых в племенных целях, но и их пород, типов, кроссов линий.

Изменения в положение о Минсельхозе России внесены постановлением правительства от 16 января 2025 г. № 4.

Уточняется, что министерство принимает перечень видов и пород (типов, кроссов линий) животных, используемых для разведения племенных животных.

Напомним, что сейчас уже есть перечень видов животных, особи которых используются в качестве племенных, — он также утвержден Минсельхозом. В список входит и рыба. Теперь же будет необходимо уточнить еще и породы (типы, кроссы линий). Ранее ведомство представило проект такого приказа, сообщает корреспондент Fishnews.

Перечень подготовлен для выполнения федерального закона от 22 июля 2024 г. № 204. Он дополнил федеральный закон о племенном животноводстве понятиями «сельскохозяйственные животные» (к которым относится и товарная рыба), «порода», «кросс линий» и «тип». Эти данные нужны для регистрации животных в Федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов.

Изменение положения о Минсельхозе вступит в силу с 1 сентября 2025 г. — как и соответствующие поправки в закон о племенном животноводстве.

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